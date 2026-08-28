Başkan Şehirli: 30 Ağustos Bağımsızlık Meşalemizdir - Son Dakika
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Başkan Şehirli: 30 Ağustos Bağımsızlık Meşalemizdir

Başkan Şehirli: 30 Ağustos Bağımsızlık Meşalemizdir
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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, zaferin milletin bağımsızlık ve yeniden doğuşunun sembolü olduğunu belirterek, Balıkesir'in Kuva-yı Milliye'deki rolüne vurgu yaptı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şehirli; 30 Ağustos Milletimizin Bağımsızlık meşalesini ateşledi dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Hakan Şehirli; Türk milletinin bağımsızlık isteğini ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiği bu zaferin, milletimizin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu belirterek, Balıkesir'in bu süreçteki tarihi rolüne de dikkat çekti. Başkan Şehirli mesajında: "30 Ağustos, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlık irademizin en büyük zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük başarı, Cumhuriyetimizin sarsılmaz temelidir. Kuva-yı Milliye şehri Balıkesir'imizde, atalarımızın bizlere bıraktığı bu mirasa aynı kararlılık ve gururla sahip çıkıyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer,bir askeri başarıdan çok daha fazlasıdır; bir milletin küllerinden doğuşu, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek kendi yazgısını kendi elleriyle çizdiği bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, sönmeyen vatan sevgisi ve tam bağımsızlık idealiyle yazdığı bu şanlı destanla milletimiz, birlik ve beraberlik ruhuyla, inançla ve kararlılıkla yürüdüğü bu kutlu yolda sadece düşmanı değil, karanlığı da yenmiştir. Balıkesir ise bu mücadelenin kalbinde yer almış, Kuva-yı Milliye'nin ilk meşalesini tutuşturmuş ve bu ateşi büyüten en güçlü kalelerden biri olmuştur. Balıkesir'in yiğit evlatları, toprağına ve bayrağına sahip çıkmış, bağımsızlık ateşini Anadolu'nun dört bir yanına taşımıştır. İşte bizler, Balıkesir'in evlatları olarak, her 30 Ağustos'ta sadece bir askeri zaferi değil; onurla, gururla ve minnetle hatırladığımız bir milletin uyanışını, yeniden ayağa kalkışını, boyun eğmez iradesini ve tam bağımsızlık kararlılığını kutluyoruz. Atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel topraklara sahip çıkmak, onları layıkıyla yaşatmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bugün bizlere düşen görev, geçmişin mirasını geleceğe taşımak, bu aziz vatanı daha çağdaş, daha güçlü bir şekilde yarınlara ulaştırmaktır. Bu vesileyle baştan sona bir kahramanlık destanı olan bu zaferin yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum. Aziz milletimizin, kıymetli komşularımın ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, bu anlamlı günde milletçe bir kez daha aynı ruh ve aynı inançla kenetlendiğimizi gururla ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Hakan Şehirli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Şehirli: 30 Ağustos Bağımsızlık Meşalemizdir - Son Dakika

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