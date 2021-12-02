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Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı

02.12.2021 22:02

Başkan Taşdelen sözünü tuttu.

Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında açılış ve temel atma törenlerine hız kesmeden devam ediyor. Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Seçim döneminde Kırkkonaklar Mahallemize Çankaya Evi'nin sözünü vermiştim. İşte bugün o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak, bu bölgeye değer katacak yeni Çankaya Evimiz hayırlı, uğurlu olsun"

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında açılış ve temel atma törenlerine devam ediyor. Hafta sonu Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde Çankaya Evi, Kütüphane, Diş Polikliniği ve belediye birimlerini bulunduğu Yıldız Hizmet Binası'nın açılışını yapan Çankaya Belediyesi, 1 Aralık'ta temelini attığı yeni bir Çankaya Evi'nin daha yapımına başladı. Kırkkonaklar Mahallesi'nde temeli atılan yeni Çankaya Evi, 1.440 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Bölgenin değerine değer katacak yeni Çankaya Evi, modern tasarımı ve 4 katlı yapısıyla Kırkkonaklar ve çevre semtlere hizmet verecek. Çankaya Evi'nde çok amaçlı salon ve fuaye alanın yanı sıra, Çankaya Akademi, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler de yer alacak.

Değer katan projeler

Yeni Çankaya Evi'nin temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 7 Eylül'de başladıkları temel atma ve açılış maratonuna aralıksız devam ettiklerini söyledi. Kar, kış, yağmur, dolu demeden; durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Taşdelen "Hafta sonu Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi'nin açılışına katılan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sordum. Sizin direktifleriniz doğrultusunda hiç durmadan çalışıyoruz, Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu yüzden açılışlarımız, temel atma törenlerimiz, kar, kış, yağmura, fırtınalara denk geliyor. Bundan sonra da gelecek. Bu durumdan memnun musunuz diye sordum. O da 'Aynen böyle devam et' dedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalıştığı için ürettiği için, karda da kışta da temel atacağız, yağmurda da, çamurda da açılış yapacağız. Çankaya Belediyesi olarak durmadan bu yolda devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında açtığı tesislerin ve hizmet merkezlerinin, bulunduğu bölgenin en güzel yapıları olduğuna dikkat çeken Başkan Taşdelen "Biz Çankayamıza değer katan eserlere imza atıyoruz. Biz Çankayalının yaşam kalitesini yükseltmek için hizmet üretiyoruz. Kırkkonaklar Çankaya Evi de gerek mimarisi, gerek verdiği hizmetlerle bölgenin değerine değer katacak" diye konuştu.

"Sözümüzü tuttuk"

2021 dönemi açılış ve temel atmaların Aralık ayının 25'ine kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Taşdelen, şöyle devam etti:

"Çankaya Belediyesi olarak aralıksız, durmadan çalışıyoruz. Seçim döneminde Kırkkonaklar Mahallemize Çankaya Evi'nin sözünü vermiştim. İşte bugün o sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak, bu bölgeye değer katacak yeni Çankaya Evimiz hayırlı, uğurlu olsun. Açılışlarımız ve temel atmalarımız bu ayın sonuna kadar sürecek. Kırkkonaklar Çankaya Evimizin yakınından başlayıp Türközü'ne kadar uzanan Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nın da temelini bu ay atacağız. 500 dönümü orman, 250 dönümü park olacak yeni eserimizin temel atması için de sizlerle yeniden buluşacağız. Ondan sonra sırada Çayyolu'nda yeni açacağımız hizmet binamız var. Parklarımız var. Çankaya evlerimiz var. Çankaya olarak hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesiyiz"

50 bin Çankayalı yararlanıyor

Göreve geldiği dönemde TODAM adıyla hizmet veren Çankaya Evlerinden 4 bin kişinin yararlandığını söyleyen Başkan Taşdelen, hizmete açtıkları yeni 17 Çankaya Evi ile birlikte bu rakamın 50 bini geçtiğini belirtti. Çankaya Evleri'nde başlatılan Çankaya Akademi projesiyle öğrencileri ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırladıklarını ve derslerine yardımcı olduklarını kaydeden Taşdelen, Çankaya Akademinin yaygınlaşmasıyla bu yıl 50 binden çok daha fazla Çankayalıya Çankaya Evlerinde hizmet götüreceklerini ifade etti.

Hızına yetişemiyoruz

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ardından söz alan Cumhuriyet Halk partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da Çankaya Belediyesi'nin hızına milletvekilleri olarak yetişemediklerini ifade ederek, "İyi ki, halka ait bir kuruşun bile hesabını veren, milletin parasını hizmet olarak millete veren Alper Başkan gibi başkanlarımız var" dedi.

Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı
Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı
Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı
Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı

Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen, Çankaya, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Taşdelen sözünü tuttu...Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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