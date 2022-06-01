Başkent Kültür Yolu Festivali'nde "engelsiz dans" sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde "engelsiz dans" sanatseverlerle buluşacak

01.06.2022 10:34
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde "engelsiz dans" sanatseverlerle buluşacak

Engelli ve engelsiz kişilerin bir arada dans edebileceğini göstermek üzere kurulan Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu başkentte gösteri yapacak.

Engelli ve engelsiz kişilerin bir arada dans edebileceğini göstermek üzere kurulan Devinimler Yaşama Sevinci Dans Topluluğu başkentte gösteri yapacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre topluluk, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da saat 20.30'da sahne alacak.

Sanat yönetimini Gülüm Pekcan Şimşir'in yaptığı topluluğun özel gösterisinde 5 dansçı yer alacak.

2004'ten bu yana farklı gösteriler sunuyorlar

Dans topluluğu, kurulduğu 2004'ten bu yana farklı gösterilerle sanatseverlerle buluşmaya, engelli ve engelsiz kişilerin bir arada dans edebileceğini göstermeye devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası festivallerde gösteri yapan topluluğun gösterileriyle ilgili başarı belgeleri bulunuyor.

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Kaynak: AA

Engelli, Ankara, Müzik, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 'engelsiz dans' sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


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