Batman'da 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde çocuk karnavalı düzenlendi
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Kınalı İlk ve Orta Okulunda düzenlenen 'Çocuk Karnavalı' etkinliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla coşkulu bir şekilde yapıldı.
Sason'a bağlı köy okullarında 3 gün süren karnavalda çocuklar, tiyatro, sihirbazlık, palyaço gösterileri, pamuk şeker etkinliği ve benzeri çeşitli etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.
"Sasonlu çocuklara karnavalla unutulmaz bir gün yaşattık"
Köylerde yaşayan dezavantajlı çocukları eğlendirmek için ilçede ilk defa çocuk karnavalı düzenlediklerini belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, uzak köylerde yaşayan öğrencileri hem eğlendirmek hem de eğitimlerine katkı sağlamak için karnaval düzenlediklerini söyledi. Bozkurt, "Sason çocuk karnavalının ilk başlangıcını yaptık. İlkini köylerimizde yapmak istedik. Çünkü bu köylerde yaşayan çocuklarımız dezavantajlı çocuklar. Bu çocuklarımızın birçoğu henüz ilçe merkezini bile göremedi. Bu çocuklarımızın bu tür etkinlikler sayesinde moral ve motivasyonunu yükselterek daha fazla derslerine odaklanmalarını hedefledik. Çocuklarımız çok eğlendi. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu olduk" dedi.
"Bu dağ eteklerinde çocukları mutlu etmek bizleri de mutlu etti"
Ekip olarak dağ köylerinde ilk defa gösteri yaptıklarını belirten sihirbaz gösteri grubundan M. Emin Keskin, "Bu güzel manzara eşliğinde Mereto Dağı eteklerinde doğal güzelliklerin arasında buradaki harika çocuklara etkinlik yapmak, onlara bir tebessüm ettirmek bizleri de fazlasıyla sevindirmiştir. Burada ekibimle bulunmak bizleri de mutlu etmiştir" diye konuştu.
"Köy okulundaki öğrenciler ilk defa bir etkinliğe katılıyor"
Etkinliğe çok uzak bir köy okulundan katıldıklarını belirten Altıdere köy okulu öğretmenlerinden Betül Beydüz, öğrencilerinden daha önce ilçe merkezine bile gitme imkanı bulamayanların olduğunu ifade ederek, bu etkinliğin öğrencilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
İlk defa böyle bir etkinliğe katıldıklarını belirten köy okullarındaki öğrenciler de, çok eğlendiklerini söyleyerek, izledikleri oyunları da çok beğendiklerini ifade etti.
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