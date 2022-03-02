Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor - Son Dakika
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Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

02.03.2022 10:59
Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor

Batman Üniversitesinin açtığı İngilizce kursuna katılan Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor.

Batman Üniversitesinin açtığı İngilizce kursuna katılan Batmanlı çocuklar İngilizceyi eğlenerek öğreniyor.

Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 7-13 yaş arası öğrencilere yönelik İngilizce kursu düzenlendi.

Üniversite ile erken tanışan 8'i kız 19 öğrenci merkez kampüste haftada 3 saat drama tekniği ile İngilizce eğitim görüyor.

Nefes ve fiziksel egzersizlerle başlayan, defter, kalem kullanılmayan eğitim 24 hafta sürecek.

Eğitimlerde öğrencilere dil eğitiminin yanı sıra öz güven aşılanarak, iyi bir diksiyon ile kendini ifade edebilme yeteneği de kazandırılması hedefleniyor.

"Oyun oynayarak öğrenmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 7-13 yaş arası öğrencilere İngilizce eğitimi verildiğini söyledi.

"Çocuklar oyun ile büyür, rol yaparak öğrenirler. Etraflarında gördüklerini bu şekilde organize ederler. Sadece kitap üzerinden değil, oyun oynayarak ve birbirleriyle etkileşimde bulunarak öğrenmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz." diyen Demir, eğitimlerde sadece yabancı dil öğrenilmesini amaçlamadıklarını, drama tekniği kullanılarak çocukların öz güvenini geliştirmeyi, kendilerini ifade edebilme kabiliyeti kazanmalarını, güzel bir diksiyon elde etmelerini de amaçladıklarını aktardı.

"Eğlendikleri için sıkılmadan öğrenmiş oluyorlar"

Kursta İngilizce eğitimi veren Batman Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Başaran, temel amaçlarının çocuklara hissettirmeden onlara İngilizceyi öğretmek olduğunu belirtti.

"Okullarda klasik yöntemle öğretiliyor. Çocuklar ders aldığının, derste olduğunun bilincinde. Ama biz oyun oynayarak, drama etkinlikleri yaparak çocuklara hissettirmeden dolaylı bir şekilde İngilizce öğretiyoruz." ifadelerini kullanan Başaran, oyun ve etkinlikleri tamamen İngilizce konuşarak yaptıklarını vurguladı.

Başaran, çocukların drama yöntemi ile hem eğlendiğini hem de sürekli hareket halinde oldukları için fiziksel olarak da gelişip, sosyalleştiğine işaret ederek, "Eğlendikleri için sıkılmadan öğrenmiş oluyorlar. Hedef sadece konuşma değil, dinleme, duyduğunu anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek ve bunları da oyun üzerinden yapma. Gramer, kelime öğretmiyoruz. Yani tamamen klasik yöntemlerin dışında." dedi.

-"Eğlenirken İngilizce öğreniyoruz"

Kursa katılan çocuklardan Hazal Sözer, derslerde çok eğlendiğini anlatarak, "Eğlenirken İngilizce öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Kahraman Yüzbaşı da Batman Üniversitesinin düzenlediği İngilizce kursuna katıldığını, burada İngilizce öğrendiğini belirterek, derslere gelirken defter, kitap getirmediğini dile getirdi.

Mustafa Demir ise oyun oynayarak İngilizce öğrendiğini belirtti.

İbrahim Baran Yıldız ise her derste farklı etkinlikler yaptıklarını, oyun oynayarak İngilizce eğitim aldıklarını aktardı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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