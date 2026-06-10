Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali

Battalgazi Belediyesi ile Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise kategorilerinde sahne alan öğrenciler, canlı performanslarıyla jüri karşısına çıktı.

Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın final programı, Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İl genelinden öğrencilerin katılım sağladığı yarışmada, ön eleme sürecini başarıyla tamamlayan finalistler sahne aldı. Final programında ortaokul ve lise kategorilerinde yarışan öğrenciler, orkestra eşliğinde seslendirdikleri eserlerle jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Ortaokul kategorisinde Malatya Müzik Ortaokulu öğrencisi İrem Su Sevimli birinci, Necatibey Ortaokulu öğrencisi Hasan İnan ikinci, Şehit Miraç Gülhan Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kayan üçüncü oldu. Adnan Başdemir Ortaokulu öğrencisi Mehmet Siraç Akyüz dördüncü, Orhangazi Ortaokulu öğrencisi Halim Meydan ise beşinci sırada yer aldı.

Lise kategorisinde ise Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sadiye Karakaş birinci olurken, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ecrin Türk Yılmaz ikinci, Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Ali Efe Çelik üçüncü oldu. Beydağı Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Ferhat Övüt dördüncü, Tarım Meslek Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Yoldaş ise beşinci sırada yer aldı. Kernek Anadolu Lisesi öğrencisi Fatih Kartal ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen final programı, öğrenci velileri, öğretmenler ve vatandaşlar tarafından takip edildi. Ortaokul ve lise kategorilerinde sahne alan öğrenciler, Türk halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA