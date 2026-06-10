Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali

Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali
10.06.2026 16:11  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi ve Bilim Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali yapıldı. Ortaokul ve lise kategorilerinde öğrenciler sahne aldı, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Battalgazi Belediyesi ile Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Ortaokul ve lise kategorilerinde sahne alan öğrenciler, canlı performanslarıyla jüri karşısına çıktı.

Battalgazi Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğinde düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın final programı, Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İl genelinden öğrencilerin katılım sağladığı yarışmada, ön eleme sürecini başarıyla tamamlayan finalistler sahne aldı. Final programında ortaokul ve lise kategorilerinde yarışan öğrenciler, orkestra eşliğinde seslendirdikleri eserlerle jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Ortaokul kategorisinde Malatya Müzik Ortaokulu öğrencisi İrem Su Sevimli birinci, Necatibey Ortaokulu öğrencisi Hasan İnan ikinci, Şehit Miraç Gülhan Ortaokulu öğrencisi Mehmet Kayan üçüncü oldu. Adnan Başdemir Ortaokulu öğrencisi Mehmet Siraç Akyüz dördüncü, Orhangazi Ortaokulu öğrencisi Halim Meydan ise beşinci sırada yer aldı.

Lise kategorisinde ise Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sadiye Karakaş birinci olurken, Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ecrin Türk Yılmaz ikinci, Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Ali Efe Çelik üçüncü oldu. Beydağı Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Ferhat Övüt dördüncü, Tarım Meslek Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Yoldaş ise beşinci sırada yer aldı. Kernek Anadolu Lisesi öğrencisi Fatih Kartal ise Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen final programı, öğrenci velileri, öğretmenler ve vatandaşlar tarafından takip edildi. Ortaokul ve lise kategorilerinde sahne alan öğrenciler, Türk halk müziğinin seçkin eserlerini seslendirdi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Bilim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:25:34. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Halk Müziği Ses Yarışması Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.