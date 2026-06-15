BAU'da Uluslararası Kültür Şöleni

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) geleneksel hale gelen International Day (Uluslararası Gün) renkli görüntülere sahne oldu. Filipinler'den Özbekistan'a, İsveç'ten Filistin'e 116 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü BAU'da, etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ülke bayraklarıyla geçit töreni gerçekleştirdi. Kurulan stantlarda kültürel obje ve giysilerin tanıtıldığı, geleneksel yemeklerin ikram edildiği International Day'da öğrencileri ülkelerine ait kıyafetlerle sahne performansı da sergiledi.

Farklı ülkelerden gelerek BAU'da eğitim alan öğrencileri bir araya getiren International Day etkinliği Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Ülke stantlarının kurulduğu etkinlikte, kendi ülkelerine ait kıyafetler giyen öğrenciler milli kıyafetlerini sergilediler. Ülke mutfaklarından örnek yemekler hazırlayan öğrenciler, stantlarını ziyaret eden misafirlerine ikramlarda bulundular. 116 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğu BAU'daki etkinlik bayrak geçişiyle başladı. Tekneyle kıyıya gelen öğrenciler, kendi ülkelerine ait bayraklarla geçiş yaparken coşkulu anlar yaşandı.

Öğrencilerin ülkelerine ait kıyafetlerle sahne alarak şarkı söyledikleri etkinlik şölen havasında geçti. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri ve akademisyenler de ziyaret etti. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, stantları dolaşırken, öğrencilerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

"Farklı kültürlerin bir araya gelmesi çok değerli"

Kuzey Amerika standında yer alan Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Deniz Yeröz, International Day etkinliğinin her yıl düzenlendiğini belirterek, "Okulumuzda her yıl International Day etkinliği gerçekleştiriliyor. Burada dünyanın farklı ülkelerinden öğrenci toplulukları yer alıyor. Biz de Kuzey Amerika'yı temsil ediyoruz. Ben Kuzey Amerika'da büyüdüm, daha sonra ailemle birlikte Türkiye'ye döndük. Yan tarafta Güney Amerika standı da bulunuyor. Ziyaretçiler için pankek hazırladık. Çok eğlenceli ve güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.

Farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Yeröz, "Türkiye'de bu kadar farklı ülkeden ve kültürden insanı bir arada görmek çok sık karşılaşılan bir durum değil. Herkesin bir araya gelip kendi kültürünü tanıtması ve bunu birlikte kutlaması benim için çok değerli ve güzel bir deneyim" ifadelerini kullandı.

"International Day bizim bayramımız gibi"

Özbekistan standı temsilcisi ve Lojistik Bölümü öğrencisi Botir Musakhodjaev, etkinliğin farklı kültürleri bir araya getirdiğini belirterek, "Bugün bizim için adeta bir bayram. International Day kapsamında farklı ülkeler kendi kültürlerini ve mutfaklarını tanıtma fırsatı buluyor. Biz de Özbekistan'a özgü lezzetleri ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Standımızda reyhanlı peynir ve helva gibi geleneksel ürünlerimiz yer alıyor. Tüm ziyaretçileri tatmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"International Day ev özlemini azaltıyor"

Özbekistan standı temsilcilerinden, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Mukhlisa Bobojonova, etkinliğin uluslararası öğrenciler için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse bu tür etkinlikler kendimizi çok özel hissetmemizi sağlıyor. Çünkü farklı bir ülkede, evinizden uzakta yaşıyorsunuz ancak burada kendi kültürünüzden insanlarla bir araya gelebiliyor, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir deneyim" dedi.

Etkinliğin öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Bobojonova, "Bu sayede ev özlemini de daha az hissediyorsunuz. Kendi kültürünüzü paylaşırken aynı zamanda başka kültürleri de keşfetme fırsatı yakalıyorsunuz" diye konuştu.

"Filistin kültürünü ve edebiyatını tanıtıyoruz"

Filistin standı temsilcisi, Psikoloji Bölümü öğrencisi Ymama Abusebih, etkinlikte ülkelerinin kültürel değerlerini tanıttıklarını belirterek, "Standımızda Filistin'e ait çeşitli kültürel öğeleri sergiliyoruz. Haritamızın yanı sıra Filistinli yazar, gazeteci ve şair Gassan Kanafani'nin eserlerine de yer verdik. Kanafani, Filistin halkını ve direnişini anlatan önemli eserleriyle tanınan çok değerli bir isim" dedi.

Filistin kültürünü ve edebiyatını ziyaretçilere tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Abusebih, "Bu etkinlik sayesinde hem ülkemizi temsil etme hem de kültürümüzü farklı ülkelerden insanlarla paylaşma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.

"Her yıl heyecanla bekliyoruz"

Rusya standı temsilcilerinden, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Kayra Bekdemir, annesinin Rus olduğunu belirterek Rusya standında gönüllü olarak yer aldığını söyledi. Bekdemir, etkinlikte farklı ülkelerden öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Burada her ülkeden öğrenci kendi standını açıyor. Biz de Rusya standında ülkemize özgü lezzetleri ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Rus mantısı, Rus salatası ve geleneksel Rus krepleri ikram ediyoruz" dedi.

Etkinliğin öğrenciler arasında büyük ilgi gördüğünü dile getiren Bekdemir, "Çok neşeli bir atmosfer var. Öğrencilerin büyük bölümü bugünü her yıl heyecanla bekliyor. Genellikle sabah başlayan etkinlikler gece saatlerine kadar devam ediyor ve hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL