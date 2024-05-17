Kültür Sanat

'Bay Sinema' İnanoğlu Karabük'te anıldı

KARABÜK - Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu vefatının ardından Karabük'te düzenlenen programla anıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında vefat eden Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu için Karabük Üniversitesi'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programına Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa İnce, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Karabük PTT Başmüdürü Ahmet Karagöz, akademik ve idari personel, öğrenciler, sevenleri ve davetliler katıldı.

Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Türker İnanoğlu'nun Sinemaya Adanmış Ömrü'nü konu alan belgesel film gösterimi ile başlayan programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, "Türker İnanoğlu iyi bir yönetmen ve yapımcıydı. 'Efkarlıyım Abiler', 'Yumurcak' ve 'Bizim Kız' gibi 80 fazla filmin yönetmenliğini, 'Kara Murat', 'Üç Kağıtçılar', 'Zübük', 'Gırgır Yer', 'Zengin Mutfağı', 'Karılar Koğuşu', 'Gölge Oyunu' gibi 200'den fazla önemli sinema filminin ve 'Çiçek Taksi', 'İkinci Bahar', 'Yabancı Damat', 'Cennet Mahallesi', 'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar' gibi 30'dan fazla başarılı televizyon dizisinin yapımcılığını başarıyla üstlenmiştir. Pek çok sivil toplum kuruluşunun da yönetiminde yer almıştır" dedi.

"Türker İnanoğlu iyi bir hayırseverdi" diyen Bayram, "Beykoz Türker İnanoğlu İlkokulu ve Anaokulu'nu yaptırdı. Tek emekçisine ve ailesine uzun yıllar maddi manevi desteklerde bulundu. Bugün yaklaşık 350 öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'ni yaptırarak hem yükseköğretime hem de doğduğu topraklar olan Safranbolu'ya bağışladı. Bundan sonra Türker İnanoğlu'nun adını ve eserlerini yaşatmak için hepimize görev düşüyor. Öğrencilerimiz alanlarında en iyi şekilde yetişerek önemli eserler vererek, öğretim elemanlarımız ise öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek bu görevi yerine getirmeliler" ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmail Rakıp Karaş, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, ve İnanoğlu'nun yakın arkadaşları olan Kızıltan Ulukavak ile Yılmaz Kavuşturucu anma konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.