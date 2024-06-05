Bayburt Aydıntepe'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bayburt Aydıntepe'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Bayburt Aydıntepe\'de Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi. Vali Mustafa Eldivan, serginin açılışında kadınların ürettiği el emeği eserlerin ticari hayata yansıması gerektiğini belirtti. Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ise Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde birçok kişinin kurslardan faydalandığını ifade etti.

05.06.2024 15:33
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

Vali Mustafa Eldivan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında müdürlük binasında organize edilen serginin açılışında, kentteki kadınların ürettiği el emeği, göz nuru eserlerinin ticari hayata da yansıması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya ve kenti ziyaret edenler vasıtasıyla bunun sağlanabileceğine işaret eden Eldivan, "Bu tür şeylerden gelir elde etmek için illa büyük şehirlerde olmak gerekmiyor. Bu tür sergiler Türkiye'nin her yerinde oluyor ama bunu ekonomiye katmadığımız sürece bu tür çalışmalar sadece çocuklarımızın, kızlarımızın çeyiz sandıklarında yer alıyor. Kadınlarımızın ekonomiye katkısı olması gerekiyor. Bu anlamda biz her türlü desteği gösteriyoruz. Burada da çok iyi bir kurs olduğunu biliyorum, inşallah güzel sonuçları olur." dedi.

Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ise Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde birçok kişinin kurslardan faydalandığını ifade ederek, emeği geçenleri kutladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aydın Doğan da 60 kursta 893 kursiyerin eğitim aldığını kaydetti.

Eldivan ve davetliler, konuşmaların ardından stantları gezerek ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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