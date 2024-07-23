Bayburt Dede Korkut Şiir Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bayburt Dede Korkut Şiir Dinletisi Düzenlendi

Bayburt'ta düzenlenen 28. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Dede Korkut Şiir Dinletisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mete Memiş, programda yaptığı konuşmada Dede Korkut'un Türk dünyasının atası ve birleştirici unsuru olduğunu vurguladı. Şairlerin şiirlerini seslendirdiği etkinliğe, birçok önemli isim katıldı.

23.07.2024 14:57
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Bayburt'ta 28'incisi düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" etkinlikleri kapsamında Dede Korkut Şiir Dinletisi organize edildi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Dede Korkut'un Türk dünyasının atası ve birleştirici unsuru olduğunu söyledi.

Gençlere Dede Korkut'u okumalarını tavsiye eden Memiş, "Yaşadığı dönemde ve ondan sonra gelenlerin ifadesi ile çok kıymetli edebiyat tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Köprülü, 'Türk dünyasının bütün ürünlerini terazinin bir kefesine, Dede Korkut hikayelerini diğer kefesine koysanız Dede Korkut hikayeleri ağır basar' diyor. Bunun için Dede Korkut müzik ve eğlenceye kurban edilmemeli. Dede Korkut, Dede Korkut olarak bilinmeli, tanınmalı." dedi.

Konuşmaların ardından, şairler Yusuf Malkoç, Baki Tosun, İsmail Bingöl, Önder Eryılmaz, Talat Ülker, Ahmet Aker, Fatih Dündar ve "Hışır Osman" mahlasını kullanan Osman Nebioğlu, şiirlerini seslendirdi.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt Dede Korkut Şiir Dinletisi Düzenlendi - Son Dakika

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