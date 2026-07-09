Bayburt\'ta El Emeği Sergisi Açıldı

Bayburt'ta, "Gelenekten Geleceğe Uzanan El Emeği" adlı sergi düzenlendi.
Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezince, "30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni" etkinlikleri kapsamında organize edilen sergi, Taşhan Sanat Galerisi'nde açıldı.
Törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve davetliler katıldı.
Bayburt'un kültürel mirasını tanıtmak ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen sergide, Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerince hazırlanan el sanatları yer aldı.
Sergi, 17 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
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