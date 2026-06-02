Bayburt\'ta El Sanatları Sergisi

02.06.2026 14:31
Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Bayburt Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri, düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide; tel kırma, kanaviçe, bargello, vergonite, beyaz işi nakışı, Arnavut işi, el nakışları, farklı örgü tekniklerinden yapılan aksesuarlar, rölyefler, Bayburt'un yöresel ürünü ehramdan hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Sergi açılışı öncesinde Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından Bayburt barları oynandı. Gösterinin sonunda il protokolü tarafından kurdele kesilerek, serginin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezip kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, stantlara uğrayanlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Usta öğretici Refika Aydın, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dolayısıyla yıl boyunca hazırlanan ürünleri sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Tel kırma, kanaviçe, vergonite ve farklı nakış teknikleriyle yaptığımız ürünleri tanıtıyoruz. Kısa sürede hazırladığımız çalışmalarımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Usta öğretici Tülay Tercanlı ise Şair Zihni İlkokulu el sanatları kursu olarak sergiye katıldıklarını ifade ederek, "Hanımların el emeği göz nuru çalışmalarını sergiliyoruz. El nakışları, kanaviçe, bargello nakışı, Arnavut işi, tel kırma ve farklı örgü teknikleriyle hazırlanan ürünlerimizi vatandaşların beğenisine sunduk. Kursiyerlerimiz için verimli bir yıl oldu. Bu kurslar, kadınların hem el becerilerini geliştirmelerine hem de ilerleyen süreçte gelir elde edebilecekleri alanlar oluşturmalarına katkı sağlıyor" diye konuştu.

El sanatları kursiyeri Halime Güngör de 8 ay boyunca katıldığı kursla el becerilerini geliştirdiğini söyleyerek, "Bugün burada kendi nakışlarımı sergilemekten gurur duyuyorum. Bargello, vergonite ve tel kırma nakışları başta olmak üzere birçok çalışmamızı sergiliyoruz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
