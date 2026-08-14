Bayburt\'ta Gençlik ve Spor Festivali Tamamlandı

Bayburt'ta Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Yaz Okulu'nun kapanışı yapıldı.

Bayburt'ta gençlerin yaz tatillerini verimli değerlendirmelerine katkı sunan Gençlik ve Spor Festivali ile DENEYAP Teknoloji Atölyesi 2026 Yaz Okulu'nun kapanış programı gerçekleştirildi.

Etkinliklerde gençlerin sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişimlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, gençlerin çok yönlü gelişiminin önemine dikkati çekerek, yaz okullarında düzenlenen faaliyetlerde emeği geçen eğitmen ve kurumlara teşekkür etti.

Eldivan, programlara katılan gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.