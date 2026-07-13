Bayburtlu Gençler Çanakkale'ye Uğurlandı - Son Dakika
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Bayburtlu Gençler Çanakkale'ye Uğurlandı

Bayburtlu Gençler Çanakkale\'ye Uğurlandı
13.07.2026 10:38
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Bir Destandır Çanakkale’ programı kapsamında Bayburt’tan iki grup genç, Çanakkale’ye uğurlandı. Gençler, Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikler ve savaş alanlarını ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde deneyimleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Bayburt'tan iki grup halinde gençler Çanakkale'ye uğurlandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edecek gençler, şehitlikler ile savaş alanlarını gezecek, Çanakkale ruhunu yerinde tanıyacak.

Bayburt Gençlik Merkezi önünden uğurlanan gençler, program çerçevesinde Çanakkale'deki tarihi mekanları ziyaret ederek milli mücadelenin izlerini yerinde görecek. Gezi boyunca gençlere Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanlar ve şehitlikler hakkında bilgi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen programla gençlerin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli-manevi değerlerle buluşturulması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bayburt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburtlu Gençler Çanakkale'ye Uğurlandı - Son Dakika

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