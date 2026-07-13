Bayburtlu Gençler Çanakkale\'ye Uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Bayburt'tan iki grup halinde gençler Çanakkale'ye uğurlandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edecek gençler, şehitlikler ile savaş alanlarını gezecek, Çanakkale ruhunu yerinde tanıyacak.

Bayburt Gençlik Merkezi önünden uğurlanan gençler, program çerçevesinde Çanakkale'deki tarihi mekanları ziyaret ederek milli mücadelenin izlerini yerinde görecek. Gezi boyunca gençlere Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı alanlar ve şehitlikler hakkında bilgi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen programla gençlerin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli-manevi değerlerle buluşturulması hedefleniyor. - BAYBURT