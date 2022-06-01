Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor

01.06.2022 11:23
Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor

Sakarya'da 26 yıl önce çalıştığı inşaattan düşmesinin ardından mesleği bırakıp ahşap maketçiliğine yönelen İsmet Sağdıç, çocukluğundan beri ilgi duyduğu otobüs, kamyon, uçak, tren ve traktör gibi araçları benzerine yakın maketlere dönüştürüyor.

Sakarya'da 26 yıl önce çalıştığı inşaattan düşmesinin ardından mesleği bırakıp ahşap maketçiliğine yönelen İsmet Sağdıç, çocukluğundan beri ilgi duyduğu otobüs, kamyon, uçak, tren ve traktör gibi araçları benzerine yakın maketlere dönüştürüyor.

Çalışmak için 47 yıl önce memleketi Bayburt'tan Sakarya'ya gelen 66 yaşındaki inşaat ustası Sağdıç, 1996'da yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

Mesleğini bırakıp başka işlerde çalışarak geçimini sağlayan Sağdıç, bir yandan da evindeki atölyesinde çocukluk yıllarından beri ilgisini çeken otobüs, kamyon, uçak, tren, traktör ve iş makinelerini hayal ederek ahşap maketler yapıyor.

"Bu iş aşk, merak ve hobi"

İsmet Sağdıç, AA muhabirine, "Bu iş aşk, merak ve hobi. Bir şeyi gördüğüm zaman göz aşinalığı var, hemen kopyasını çeker onu kafamda yapmaya başlardım. Burada 15-20 senelik araba, malzemeler var. Hepsi uzun sürede yapılan işler." dedi.

İnşaattan düştükten sonra bu hobiye yöneldiğini dile getiren Sağdıç, "Vaktimi geçirmek için yapa yapa biraz profesyonelleştik. Bunları yaparken gençlik anılarımı hatırlıyorum. Gençlikte böyle şeylerin özlemini çekiyordum. Otobüsleri, kamyonları görüyordum, bunların aynısının maketini yapmayı gençlikten beri kafamda bırakmıştım. Rahmetli amcamın Thames kamyonu vardı, onun yanında 6 ay muavinlik yaptım. Fotokopisini çektim kafamda, 'Yapacağım.' dedim, yaptım. Allah nasip etti." diye konuştu.

Odasında sergilediği ürünleri herhangi bir ticari amaçla yapmadığını vurgulayan Sağdıç, "Onlara baktığım zaman yeniden hayat başlıyor, içimde tazelik oluyor, gençliğime dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, gerçek arabada ne varsa hepsini uyguladığını belirterek, Medine'yi çok sevdiğinden Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı tren yolunun maketini çıkardığını anlattı.

"Ruhum bunları yaparken huzur buluyor"

Otobüs, kamyon, taka, tır, uçak, tren, traktör, at arabası, harman ve iş makinesi, kağnı ve bahçe arabaları yaptığını kaydeden Sağdıç, şunları söyledi:

"Bunlar heves, kafamda planladım ve yapıyorum. Vaktimi güzel değerlendiriyorum. Memleketimde arabalar görüyordum, 'Bunları yapabilir miyim?' hayaliyle yaşıyordum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bunları heves ve hayal ederek hobi olarak yaptım."

Sağdıç, ürünleri yavaş yavaş yaptığını, acele etmediğini vurgulayarak, "Hepsini teker teker ne incelikleri varsa yapıyorum. Ruhum bunları yaparken huzur buluyor, dinleniyorum." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Uçak havadayken şekerleme yaparken kuleye yakalandı, pilotun kaçamağını duyan yolcular çılgına döndü Uçak havadayken şekerleme yaparken kuleye yakalandı, pilotun kaçamağını duyan yolcular çılgına döndü Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti Çatıdaki anteni düzeltirken düştü, olay yerinde hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Sakarya, Traktör, İnşaat, Uçak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:20:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburtlu inşaat ustası araçların gerçeğine benzer maketler yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement