Sanatçı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da sahne aldı.
Bayhan, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen konserde sevilen şarkıları kendi özgün yorumuyla seslendirdi.
Zaman zaman sahneden inerek kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla kucaklaşan ünlü sanatçı, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in eserlerine de repertuvarında yer verdi.
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Son Dakika › Kültür Sanat › Bayhan Şanlıurfa'da Konser Verdi - Son Dakika
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