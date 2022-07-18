KARABÜK/BARTIN - Bayram tatilinde Amasra ve Safranbolu'da turizm hareketliliği yaşandı - Son Dakika
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KARABÜK/BARTIN - Bayram tatilinde Amasra ve Safranbolu'da turizm hareketliliği yaşandı

18.07.2022 12:55

Kurban Bayramı tatilinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün 50 bin nüfuslu ilçesi Safranbolu yaklaşık 200 bin, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın 6 bin nüfuslu Amasra ilçesi ise 250 bin turiste ev sahipliği yaptı.

Kurban Bayramı tatilinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün 50 bin nüfuslu ilçesi Safranbolu yaklaşık 200 bin, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın 6 bin nüfuslu Amasra ilçesi ise 250 bin turiste ev sahipliği yaptı.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini, bayram tatilinde yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Amasra, bayramda özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra çevresindeki illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçede 10 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olması ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın, Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir yoğunluk yaşadığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"9 günlük bayram tatilinde beklediğimiz gibi ciddi bir yoğunluk yaşadık. Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı, salatası ve insanımızın misafirperverliği ile önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin kişi ağırladı. 6 bin nüfuslu ilçemiz günübirlik 50-60 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Her bayram olduğu gibi bu bayram tatilinde de en önemli sorunumuz otopark oldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendirdik. Amasra, 9 günlük bayram tatili boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı ve günübirlikçilerle 250 bini aşkın ziyaretçi ağırladı."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçenin tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı ve salatasıyla öne çıktığını belirtti.

Amasra'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ifade eden Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz balıkçı lokantalarında taze balık çeşitleriyle ziyafet yapma imkanı buldu." dedi.

"Safranbolu'da dolu dolu bir tatil geçti"

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklayarak "zamanda yolculuk" yapmak isteyenlerin tercih ettiği Safranbolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.

18, 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'ya gelen yaklaşık 200 bin turist, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu.

Dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçeye gelen misafirler, Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezdi. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, 9 günlük bayram tatilinde Safranbolu'nun ilgi odağı olduğunu söyledi.

Bayramı dolu dolu geçirdiklerini anlatan Türköz, "Misafirlerimiz tarihi konaklarımızda ve otellerimizde kaldılar. Tarihi sokaklarımızda o kültürel zenginliği, o dokuyu hissettiler, gezdiler. Cinci Hanı'ndan hamamına, Kaymakamlar Gezi Evimizden Kent Tarihi Müzemize, Çikolata Müzemizden Kahve Müzemize kadar bütün gezilebilecek alanları vatandaşlarımız gezdiler, gördüler, kendilerine güzel hikayeler çıkarttılar. Safranbolu'da dolu dolu bir tatil geçti." dedi.

"Oldukça yoğun ve cazibeli"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ise her bayram olduğu gibi yine bu bayramda Safranbolu'nun yoğun bir misafir ağırladığını ifade etti.

Esnafın yüzünün güldüğüne dikkati çeken Ergüder, şunları söyledi:

"Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiğini düşünüyoruz. Bu da Safranbolu nüfusunun 4 katı demektir. Her zaman olduğu gibi yine Safranbolu'muz ziyaretçi bakımından oldukça yoğun ve cazibeli olmayı sürdürüyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat KARABÜK/BARTIN - Bayram tatilinde Amasra ve Safranbolu'da turizm hareketliliği yaşandı - Son Dakika

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