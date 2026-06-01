Bayramda Sinop Cezaevi Müzesi'ne 9 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda Sinop Cezaevi Müzesi'ne 9 Bin Ziyaretçi

Bayramda Sinop Cezaevi Müzesi\'ne 9 Bin Ziyaretçi
01.06.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, Kurban Bayramı'nda 9,388 ziyaretçiyi ağırladı ve yoğun ilgi gördü.

Sinop'un önemli kültürel mirasları arasında yer alan Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Müze, 4 günlük bayram süresince toplam 9 bin 388 kişiyi ağırladı.

1887-1999 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan ve 2000 yılında müzeye dönüştürülen tarihi yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl yeniden ziyaretçilerine kapılarını açmıştı. Bayram tatilinde de kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri oldu. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu müzede yer alan koğuşlar, hücreler, zindanlar ve özel sergileme alanları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Dönemin izlerini taşıyan yüzlerce eserle geçmişe yolculuk yapan ziyaretçiler, müzenin yeni yüzünü de yakından görme fırsatı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi, geçmişin izlerini modern müzecilik anlayışıyla buluşturarak kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Etkinlik, Cezaevi, Turizm, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayramda Sinop Cezaevi Müzesi'ne 9 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:21:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramda Sinop Cezaevi Müzesi'ne 9 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.