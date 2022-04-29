Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe - Son Dakika
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Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe

29.04.2022 10:13

Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe Osmaniye'de 'Bayram Kömbesi' imalathanelerinde yoğunluk oluştu.

Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe

OSMANİYE - Osmaniye'de 'Bayram Kömbesi' imalathanelerinde yoğunluk oluştu.

Osmaniye'de vazgeçilmez bayram lezzetleri arasında ilk sırayı alan 'Bayram Kömbesi' yapan imalathanelerde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluştu. Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen bayram kömbesi bayramlaşmaya gelen misafirlere ikram edilen çayların yanında yerini alırken, uzun zamandır süregelen gelenek bu yıl da coşkusunu vatandaşlara yansıttı. Un, su, sıvı yağ, tarçın ve süt bileşenlerinden oluşan hamura yuvarlak şekiller verildikten sonra susam ile süslenen kömbe fırınlarda pişirildikten sonra servise hazır hale geliyor.

Düziçi ilçesinde yaklaşık 20 yıldır bayram kömbesi üretimi yapan Mutesin Gezen, "Yoğurmuş olduğumuz hamuru küçük bezeler haline getiriyoruz. Bezelere yuvarlak şekiller verildikten sonra susam ile süslüyoruz. Daha sonra pişirecek olduğumuz tepsilere düzüyoruz. Hazırlanan kömbeler önceden 250 dereceye ayarlanan fırında pişiriyoruz. Pişirilen kömbeler satışa hazırlanıyor" diye konuştu

Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe

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Ramazan Bayramı, Osmaniye, Bayram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe - Son Dakika
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