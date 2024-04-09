Bayramın vazgeçilmezi kolonyalara yoğun talep
GAZİANTEP - Gaziantep'te bayrama sayılı günler kala doğal kokulardan oluşan kolonyalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Gaziantep'te Ramazan bayramına sayılı günler kala çarşı pazarda büyük bir yoğunluk yaşanırken, geleneksel ziyaretlerin ve bayramın vazgeçilmezi olan kolonyalar, vitrinlerde yerini almaya başladı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyenler vatandaşlar, kolonya satan dükkanlara yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan çarşı esnafı Ali Fidan ise kolonya alırken kalitelisinin alınması gerektiğini ifade etti.
"Kalabalıklar çok olurdu ama şuanda böyle bir şey kalmadı"
3 kuşaktır kolonyacılık mesleğiyle uğraşan Ali Fidan, eski ramazanların kalmadığını ifade ederek, "3 kuşaktır kolonyacılık mesleğini sürdürüyorum ve son kuşak benim. Öncelikle ramazan bayramı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Eski ramazanlar yok. Geçmişte yaşadığımız bayramlarda kalabalıklar çok olurdu ama şuanda böyle bir şey kalmadı. Buna rağmen çarşı da bir bayram hareketliliği var" dedi.
"Kolonya geçmişten günümüze gelen gelenek ve kültür"
Vatandaşların bayramda geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmak için kolonya aldığını vurgulayan Ali Fidan, "Kolonya geçmişten günümüze gelen gelenek ve kültür. Eve misafir geldiğinde kolonya ve şeker ikram edilir. Diğer yandan kolonya dezenfektan ürünüdür. Mikrop öldürücü özelliği var. Gelen misafirlerin ellerine döküyorsunuz hem geleneksel kültürü yaşatıyor hem de dışarıdan getirilen mikrobu evinize sokmuyorsunuz. Bir ara unutulmuştu ama pandemiden sonra insanların aklına geldi. Bizim kendimize ait müşterilerimiz var ve onlar her sene olduğu gibi bu sene de alarak geleneklerini devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.
"Vatandaşlar kaliteli kolonya almaya özen göstersinler"
Kolonya alan vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Vatandaşlar kolonya alırken kaliteli almaya özen göstersinler. Markalı ürünler dışında başka kolonyalar almasınlar yoksa verdikleri paralar boşa gider ve aldıkları ürün bir işe yaramaz. Ortalama bir kolonya şişemiz 90 TL ila 120 TL arasında litre olarak ise 120 ila 150 arasında değişiyor. Her kolonyanın kokusu farklı. Kendi özünden kullanarak yapıyoruz. Çeşitleri ise genelde limon, tütün, zambak, karanfil ve iğde çiçeğinden oluşuyor" diye konuştu.
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