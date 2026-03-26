Bebeğe Çöp Kamyonu Sürprizi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de her gün evinin önünden geçen çöp kamyonuna el sallayan 20 aylık bebeğe, belediye personeli oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körpeşler Mahallesi'nde yaşayan Aslıhan ve Abdullah Güner çiftinin oğulları 20 aylık Arda Pars, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonunu her gün heyecanla bekliyor.

Bu ilgiye duyarsız kalmayan temizlik ekipleri, Arda Pars'a oyuncak çöp kamyonu ve top hediye ederek sürpriz yaptı.

Çöp kamyonu şoförü Cumhur Fidan, Arda Pars'ın kendilerini her gelişlerinde heyecanla karşıladığını belirterek, "Bu sokağa her geldiğimizde onu camda görüyoruz. Bu yüzden Düzce Belediyesi olarak minik hayranımıza bir sürpriz yapmak istedik." ifadesini kullandı.

Baba Abdullah Güner de oğlunun çöp kamyonlarına ilgisinin kendilerini de şaşırttığını, sürprizin en az onun kadar kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Anne Aslıhan Güner ise oğlunun çöp kamyonunun sesini duyar duymaz balkona koştuğunu anlatarak, 6 aylıktan bu yana aynı ilgiyi gösterdiğini, ekiplerin de ona her seferinde el salladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hediye, Düzce, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 11:22:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.