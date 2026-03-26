Bebeğe Çöp Kamyonu Sürprizi

Düzce'de her gün evinin önünden geçen çöp kamyonuna el sallayan 20 aylık bebeğe, belediye personeli oyuncak çöp kamyonu ve top hediye etti.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Körpeşler Mahallesi'nde yaşayan Aslıhan ve Abdullah Güner çiftinin oğulları 20 aylık Arda Pars, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonunu her gün heyecanla bekliyor.

Bu ilgiye duyarsız kalmayan temizlik ekipleri, Arda Pars'a oyuncak çöp kamyonu ve top hediye ederek sürpriz yaptı.

Çöp kamyonu şoförü Cumhur Fidan, Arda Pars'ın kendilerini her gelişlerinde heyecanla karşıladığını belirterek, "Bu sokağa her geldiğimizde onu camda görüyoruz. Bu yüzden Düzce Belediyesi olarak minik hayranımıza bir sürpriz yapmak istedik." ifadesini kullandı.

Baba Abdullah Güner de oğlunun çöp kamyonlarına ilgisinin kendilerini de şaşırttığını, sürprizin en az onun kadar kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.

Anne Aslıhan Güner ise oğlunun çöp kamyonunun sesini duyar duymaz balkona koştuğunu anlatarak, 6 aylıktan bu yana aynı ilgiyi gösterdiğini, ekiplerin de ona her seferinde el salladığını ifade etti.