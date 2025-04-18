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Kültür Sanat

Beçin Antik Kenti Restore Edildi

Beçin Antik Kenti Restore Edildi

Muğla'nın Beçin Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı, turizme kazandırıldı.

18.04.2025 14:34
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Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları, sarnıç ve burçlar yürütülen kazı ve restorasyon çalışmasıyla eski görünümüne kavuştu.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, Beçin Kalesi'ndeki surlar ve çevresinde yaklaşık 3 yıldır kazı ve restorasyon yaptıklarını söyledi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından kentte zarar gören burç ile surlarda restorasyon çalışmasına başladıklarını belirten Pektaş, "Kale duvarı ile burç ve girişteki sarnıcın restorasyonunu tamamladık. Burası artık gezilebilir hale getirildi. Önümüzdeki dönemde ise kalenin sıkıntılı gördüğümüz burçlarında projelendirme ve uygulamalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kurucusu Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Pektaş, kentte kazıların yanı sıra restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yaptıklarını anlatan Pektaş, şöyle konuştu:

"İç kalede merdivenlerin sağında bulunan Helenistik Dönem mezarın iç cephesi surlarla birleşik durumda ve bununla ilgili bir proje hazırladık. Burada kazı çalışması yapacağız. Restorasyonu yapılan sarnıçta su sisteminin çalışıp çalışmadığını ölçtükten sonra buraya bir işlev vermeyi planlıyoruz. Sarnıç büyük bir yapı ve kalenin girişinde iyi bir yapı. Restorasyonu tamamladığımız yerleri artık gezilebilir hale getirdik. Giriş burcu orijinal olduğu şeklinde yapıldı. Beçin İç Kalesi, Milas Ovası'na hakim bir konumda yer alıyor. Bölgenin savunması için yegane bir konumda duruyor. Son şeklini Bizans döneminde almıştı. Daha sonra Menteşeoğulları ve Osmanlı dönemlerinde bugüne ulaşan son biçimini almış oldu. Uç kısımdan bütün alanı çevreleyen surlar ve burçlarla sağlam bir kale pozisyonunda. Ele geçirilmesi oldukça zor bir noktada bulunuyor. Muhtemelen Menteşeoğulları burayı bu nedenle başkent olarak seçti."

Bölgenin önemli bir idare merkezi pozisyonunda olduğunu vurgulayan Pektaş, Menteşe Beyleri ile Venedikliler arasında imzalanan ticaret anlaşmalarının burada hayata geçtiğini kaydetti.

Beçin'de 1950'li yıllara kadar kullanılmış bir mahalle bulunduğuna dikkati çeken Pektaş, bu dokunun hale mevcut olduğunu, gerekli gördükleri yerleri kazılarla daha iyi anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Beçin Kalesi

Tarihi kaynaklarda, Milas- Ören yolunda ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan antik kentteki kalenin Bizans döneminde yapıldığı, inşaatında çevresindeki antik yapıların taşlarından yararlanıldığı belirtiliyor. Yöreye hakim olan Menteşeoğulları döneminde ise kalenin onarılarak kullanıldığı ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Beçin Antik Kenti Restore Edildi - Son Dakika

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