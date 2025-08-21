Beçin Kalesi'nde 3 Bin Yıllık Kremasyon Mezarlar Bulundu - Son Dakika
Kültür Sanat

21.08.2025 10:11
Milas'taki Beçin Kalesi'nde kazılarda 12 seramik kremasyon mezar ortaya çıkarıldı, Arkaik dönem olabilir.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki Beçin Kalesi'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 12 seramik kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Seramik mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

Milas'ta yer alan ve 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Kalesi, tarihi dokusu ve görkemiyle dikkat çekiyor. Milas Ovası'na hakim konumu sayesinde stratejik bir öneme sahip olan kale, günümüze kadar ayakta kalan surları, hamamları, medreseleri ve camileriyle tarih ışık tutuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kale, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kale içerisinde farklı noktalarda kazı çalışmaları devam ediyor. Son olarak, kalenin Menteşeoğulları dönemine ait hamamının çevresinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığındaki kazılarda 1,5 metre derinlikte 12 adet kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Hamamın soğukluk kısmının doğu tarafında yapılan kazılarda bulunan kremasyon mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.

1,5 METREDE DEĞİŞEN BİNLERCE YILLIK TARİH

Beçin Kalesi Kazı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı çalışmaları hakkında bilgi verip, "Beçin iç kalesindeyiz, aşağı kısmına merdivenle çıkılan önemli bir merkez, Milas Ovası'na hakim bir noktada bulunuyoruz. Burada kısmen ayakta duran Beçin iç kalesinde Menteşeoğlu döneminden olduğunu tahmin ettiğimiz bir hamam var. Hamamın çevresinde yaptığımız kazılarda çeşitli duvarlarla sınırlandırılmış mekanlar ortaya çıkartıldı. Onlardan biri de Türk döneminde kullanılan bir ev. Hamamın soğukluğun doğu yönünde yapılan kazılar sırasında yaklaşık 1,5 metre aşağıda 12 adet kremasyon mezar ortaya çıkartıldı. İçerisine yakılan cesetlerin küllerinin yerleştirildiği seramik kaplar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlarda Türk katmanına oldukça yakın olmasıyla da ilgimizi çekti. İşin doğrusu biraz daha alt kodlardan beklemekteydik. Üst kodlarda bu tür mezarlar ortaya çıkartıldı. Arkaik dönemden veya biraz daha öncesi olabileceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında seramikler üzerindeki tetkikler bittiğinde daha net sonuçlar söyleyebileceğiz" dedi.

O dönemde birçok kültür olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Pektaş, "Kremasyon mezar, Orta Asya'dan tutunda, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde birçok kültürde olan bir uygulamadır. Yaklaşık 3 bin yıllık, bir zaman dilimine işaret eden bu mezarlar birçok kültürde karşımıza çıkıyor. 2000'li yılların başında iç kaledeki bayrak direğinin dikilmesi sırasında yine küp içerisinde mezar bulunmuştu ama bu kremasyon mezar değildi. Farklı olarak ilk defa hamamın doğu tarafındaki kazılarda kremasyon mezarlar bulunması Beçin ve arkeolojisi açısından oldukça önemli. Kremasyon mezarların çok yakınında yuvarlak bir yapı ortaya çıkarıldı. Çok fazla yüksek olmayan bir bölüm. Bu bölümün cesetlerin yakıldığı bir yer olduğu düşünülebilir. Böyle uygulamaların varlığı da biliniyor. Toprak örneklerinden analizler alınacak. Bununla ilgili kesin sonuçları önümüzdeki yıllarda söyleyebileceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kadir Pektaş, Kültür Sanat, Sanat, Yaşam, Milas, Muğla

