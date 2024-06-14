Bedia Akartürk, Ödemiş'te Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerine Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bedia Akartürk, Ödemiş'te Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerine Konser Verdi

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Ödemiş ilçesinde eğitim verdiği halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin konserinde şeflik yaptı. Akartürk'ün yönettiği koro, 'Saklı Türküler' adıyla Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konser sonrasında Akartürk, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi koro ekibine teşekkür etti ve heyecanını dile getirdi. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da Akartürk'e teşekkür ederek katkılarından bahsetti.

14.06.2024 11:45
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Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde eğitim verdiği halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin konserinde şeflik yaptı.

Sanatçı Akartürk'ün ocak ayından bu yana ders verdiği koro, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde "Saklı Türküler" adıyla konser verdi.

Koroyu yöneten 83 yaşındaki Akartürk, türküler de seslendirdi.

Akartürk konser sonrasında, söylediği türkülerin sayısının hatırlayamayacağı kadar çok olduğunu belirterek, "Ödemiş Halk Eğitim Merkezi koro ekibine yaklaşık 2,5 saat boyunca canlı performans konserde şeflik yaptım. Daha önce de Bursa'da birkaç kez yapmıştım ama Ödemiş'te, kendi memleketimde koro şefliği yapmak bana ayrı bir heyecan verdi." diye konuştu.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da sanatçı Akartürk'e çiçek vererek, "Kendisi hiçbir maddi beklenti içinde olmadan 6 ay boyunca bu koronun öğretmenliğini yaparak Ödemiş Halk Eğitim Merkezinin çalışmasına katkı sağlamıştır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bedia Akartürk, Ödemiş'te Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerine Konser Verdi - Son Dakika

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