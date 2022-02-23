Belgrad'da "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı - Son Dakika
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Belgrad'da "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı

23.02.2022 16:16
Belgrad'da "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı.

Söyleşiye, Belgrad Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mirjana Marinkovic ve Prof. Dr. Ema Miljkovic katıldı.

Miljkovic, "1389 Kosova Savaşı'ndaki anlaşmanın bir parçası olarak Osmanlı'nın sarayına Sırpçanın girişi I. Bayezid ile Sırp prensesi Olivera Lazareviç evlenmesiyle başlamıştır." dedi.

Marinkovic de Osmanlı hareminde Sırpçanın yaygın konuşulduğunu belirterek Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında bazı yazışmaların Sırpça gerçekleştirildiğini anlattı. Milijkovic, "2. Murat'ın eşi Sırp prensesi Maro Brankoviç sarayda Sırpçayı etkin bir şekilde kullanır, hatta ülkeler arası ilişkilerde de çeviriler yapardı." diye konuştu.

Belgrad'da Sırpça Osmanlı Sarayında konulu söyleşi yapıldı
Belgrad'da Sırpça Osmanlı Sarayında konulu söyleşi yapıldı
Belgrad'da Sırpça Osmanlı Sarayında konulu söyleşi yapıldı
Belgrad'da Sırpça Osmanlı Sarayında konulu söyleşi yapıldı

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Avrupa İlaç Ajansı, Yunus Emre, Belgrad, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Belgrad'da 'Sırpça Osmanlı Sarayında' konulu söyleşi yapıldı - Son Dakika


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