Belgrad'da "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı - Son Dakika

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Sırpça Osmanlı Sarayında" konulu söyleşi yapıldı.

Söyleşiye, Belgrad Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mirjana Marinkovic ve Prof. Dr. Ema Miljkovic katıldı.

Miljkovic, "1389 Kosova Savaşı'ndaki anlaşmanın bir parçası olarak Osmanlı'nın sarayına Sırpçanın girişi I. Bayezid ile Sırp prensesi Olivera Lazareviç evlenmesiyle başlamıştır." dedi.

Marinkovic de Osmanlı hareminde Sırpçanın yaygın konuşulduğunu belirterek Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında bazı yazışmaların Sırpça gerçekleştirildiğini anlattı. Milijkovic, "2. Murat'ın eşi Sırp prensesi Maro Brankoviç sarayda Sırpçayı etkin bir şekilde kullanır, hatta ülkeler arası ilişkilerde de çeviriler yapardı." diye konuştu.