Berberden Ahşap Gemi Maketlerine - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Berberden Ahşap Gemi Maketlerine

Berberden Ahşap Gemi Maketlerine

Kütahya'da berber Ali İnce, ahşap gemi maketleri yaparak sanatıyla dikkat çekiyor.

18.01.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da berber Ali İnce, mesleğinin yanı sıra iş yerinde kurduğu atölyesinde ahşap malzemelerle, çocukluğundan beri ilgi gösterdiği gemilerin maketlerini yapıyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde dedelerinden kalan berberlik mesleğini ağabeyi ile üçüncü kuşak olarak devam ettiren 38 yaşındaki İnce, 16 yıl önce başladığı sanatını geliştirerek, iş yerinin bir köşesinde oluşturduğu atölyede ahşaptan maket gemiler yapmayı sürdürüyor.

İnce, AA muhabirine, çocukluğundan beri ahşap sanatına ilgisi olduğunu söyledi.

Ev maketleri yaparak başladığı sanatını geliştirerek 20'li yaşlarda gemi maketleri yapmaya başladığını belirten İnce, "Kütahya'da da deniz olmadığı için gemileri göremiyordum. Çocukken televizyonda gördüğüm denizlerdeki gemilere büyük hayranlığım vardı. Bu ilgimden dolayı ev maketleri yapmayı bırakıp ahşaptan gemi maketleri yapmaya başladım." dedi.

İnce, gemi fotoğraflarına bakarak aynı şekilde maketlerini yaptığını, yapım aşamasının 3 ile 10 gün arasında değiştiğini dile getirdi.

"Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gemi maketi yaptım"

Berber dükkanında boş zamanlarını sosyal medyada geçirmek yerine sanatını icra ettiğini anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Maket yapmak zihinsel yorgunluğumu alıyor. Yaptığım eserleri aynı zamanda berber dükkanımda sergiliyorum. Gelenler beğeniyor ve yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gemi maketi yaptım. Bunların bir kısmını sattım, bir kısmını hediye ettim."

Ahşaptan gemi maketi yapmanın dikkat gerektiren bir sanat olduğunu belirten İnce, büyük maketleri yapmanın kolay, küçük maketleri yapmanın ince işçilikten dolayı zor olduğunu vurguladı.

"Fuarlarda, yaptığım gemi maketleri sergilendi"

İnce, gemi maketlerini internet üzerinden sattığını dile getirerek, "İnternetten Türkiye'nin birçok şehrine gemi maketi sattım. Buradan alıp yurt dışına götürenler oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nden ilgi çok fazla. Özel sipariş üzerine Artvin takası yaptım. Fuarlarda, yaptığım gemi maketleri sergilendi. İnşallah gemi maketlerinden oluşan kişisel bir sergi de açmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Ali İnce, Türkiye'de üretilen savaş gemilerinin de maketlerini yapmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çocukluk, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Berberden Ahşap Gemi Maketlerine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:02:00. #1.12#
SON DAKİKA: Berberden Ahşap Gemi Maketlerine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.