Bergama Akropolü'nde Perseid meteor yağmuru gözlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bergama Akropolü'nde Perseid meteor yağmuru gözlendi

Bergama Akropolü\'nde Perseid meteor yağmuru gözlendi

İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta bulunan antik kent, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

13.08.2024 08:59
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İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolü, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bergama Akropolü'nde Perseid meteor yağmuru gözlendi - Son Dakika

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