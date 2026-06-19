Tarihi Çukurhan artık belediyenin

İzmir'in Bergama ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tarihi Çukurhan, Bergama Belediyesi tarafından satın alınarak kamu mülkiyetine kazandırıldı. Tarihi yapının aslına uygun şekilde restore edilerek kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Bergama Belediyesi, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği değerlendirilen ve yüzyıllardır ilçenin ticari hafızasında yer alan Çukurhan'ı mülkiyetine geçirdiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, Osmanlı döneminde bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kullanılan tarihi hanın, dokusuna uygun bir şekilde restore edileceği bildirildi. Satın alma bedeline ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, yapının ilerleyen süreçte kültürel, sosyal ve ekonomik projelerle yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Restore edilip turizme kazandırılacak

İlçenin tarihi ve kültürel mirasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında atılan bu adım, bölgede memnuniyetle karşılandı. Hazırlanacak rölöve ve restorasyon projelerinin tamamlanmasının ardından tarihi hanın, Bergama'nın yeni çekim merkezlerinden biri haline getirilmesi planlanıyor. Yetkililer, Çukurhan'ın içerisinde kültürel etkinlik alanları, sosyal yaşam merkezleri ile sanat ve turizm faaliyetlerine hizmet edecek bölümlerin oluşturulması için çalışmaların başlatılacağını belirtti. - İZMİR