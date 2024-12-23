Bergüzar Korel\'in Nostaljik Gelinliği Sosyal Medyayı Salladı

Kültür Sanat

KANAL D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran BKM imzalı dizisi Annem Ankara'da Zuhal karakteriyle göz dolduran Bergüzar Korel, dizide gelinlik giydiği fotoğrafları ve son bölümün kamera arkası karelerini sosyal medyadan paylaştı. Korel, 90'lar dönemine özel hazırlanan gelinliğiyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

NOSTALJİ DOLU ANLAR

Bergüzar Korel, Annem Ankara'nın son bölümünde giydiği gelinliği ile dikkatleri üzerine çekti. 90'lar döneminin izlerini taşıyan karpuz kol gelinliği ve kabartmalı duvağı izleyenleri o yıllara götürdü. Gelinliğin yaka ve taç işleme detayları ise seyircinin gözünden kaçmadı. Annem Ankara'da üç çocuğuyla tek başına hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal'in güzel günlerini andığı mutluluk kareleri izleyiciye nostalji dolu anlar yaşattı.

'GELİNLİK ÇOK YAKIŞMIŞ'

Korel, Annem Ankara'da gelinlik giydiği fotoğrafları ve son bölümün kamera arkası karelerini Instagram hesabından paylaştı. Dizide başrolü Mehmet Günsür'le paylaşan oyuncu, fotoğraflara 'Evlendim, vuruldum, dondum. Böyle bir haftaydı' notunu düştü. Korel'in paylaşımına hayranları, "90'lar gelinlik modelleri bugünlerden çok çok daha güzelmiş, gelinlik çok yakışmış" şeklinde yorumlar yaptı.

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.