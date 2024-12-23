Bergüzar Korel'in Nostaljik Gelinliği Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bergüzar Korel'in Nostaljik Gelinliği Sosyal Medyayı Salladı

Bergüzar Korel\'in Nostaljik Gelinliği Sosyal Medyayı Salladı

Kanal D'nin Annem Ankara dizisinde Zuhal karakteriyle tanınan Bergüzar Korel, 90'lar tarzında gelinlik giyerek sosyal medyada büyük ilgi topladı. Gelinliğin detaylarına hayran kalan takipçileri, anıların nostaljisiyle dolup taştı.

23.12.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin çarşamba akşamlarına damga vuran BKM imzalı dizisi Annem Ankara'da Zuhal karakteriyle göz dolduran Bergüzar Korel, dizide gelinlik giydiği fotoğrafları ve son bölümün kamera arkası karelerini sosyal medyadan paylaştı. Korel, 90'lar dönemine özel hazırlanan gelinliğiyle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

NOSTALJİ DOLU ANLAR

Bergüzar Korel, Annem Ankara'nın son bölümünde giydiği gelinliği ile dikkatleri üzerine çekti. 90'lar döneminin izlerini taşıyan karpuz kol gelinliği ve kabartmalı duvağı izleyenleri o yıllara götürdü. Gelinliğin yaka ve taç işleme detayları ise seyircinin gözünden kaçmadı. Annem Ankara'da üç çocuğuyla tek başına hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal'in güzel günlerini andığı mutluluk kareleri izleyiciye nostalji dolu anlar yaşattı.

'GELİNLİK ÇOK YAKIŞMIŞ'

Korel, Annem Ankara'da gelinlik giydiği fotoğrafları ve son bölümün kamera arkası karelerini Instagram hesabından paylaştı. Dizide başrolü Mehmet Günsür'le paylaşan oyuncu, fotoğraflara 'Evlendim, vuruldum, dondum. Böyle bir haftaydı' notunu düştü. Korel'in paylaşımına hayranları, "90'lar gelinlik modelleri bugünlerden çok çok daha güzelmiş, gelinlik çok yakışmış" şeklinde yorumlar yaptı.

Annem Ankara her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Bergüzar Korel, Annem Ankara, Kültür Sanat, Televizyon, Kanal D, Ünlüler, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bergüzar Korel'in Nostaljik Gelinliği Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
11:50 Erbain soğukları 21 Aralık’tan itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak Erbain soğukları 21 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
11:50 AK Parti’de herkes Abdullah Özdemir’i konuşuyor Bir istifa ile hayatı değişti AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:48 Mersin Gümrük İdaresi’ne operasyon: 91 tutuklama Mersin Gümrük İdaresi'ne operasyon: 91 tutuklama
18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:24 ’Ne yapsam’ diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:50 ’’Emeklinin hali bu’’ diyerek SGK önünde soyundu ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu
17:45 Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 13:33:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bergüzar Korel'in Nostaljik Gelinliği Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.