Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı

24.05.2022 16:38
Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, İzmir'de düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolor Festivali'nde "Müzikalite - Müzikal Dinamikler" ödülünü kazandı.

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, İzmir'de düzenlenen İzmir Çok Sesli Korolor Festivali'nde "Müzikalite - Müzikal Dinamikler" ödülünü kazandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da çocukları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle 11-15 Mayıs tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Konak Elhamra Sahnesi'nde İzmir Çok Sesli Korolor Festivali düzenlendi.

"BİZE BU MUTLULUĞU YAŞATTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Festivale Beşiktaş Çocuk Korosu Şefi Güneş Kaya önderliğinde ve Simten Şenpolat'ın piyanosu eşliğinde katılan Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, gösterdikleri performansla jüri tarafından "Müzikalite - Müzikal Dinamikler" ödülüne layık görüldü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ödüle layık görülen Çocuk Korosu'nu tebrik ederek "İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nden 'Müzikalite-Müzikal Dinamikler' ödülüyle dönen Beşiktaş Çocuk Koromuzu kutluyorum. Öğrencilerimizi, Koro Şefimiz Güneş Kaya'yı ve öğrencilerimize emek veren herkesi tebrik eder, bize bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederiz" dedi.


Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı
Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı
Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı
Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı
Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı
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Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Müzikal, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Beşiktaş Çocuk Korosu 'Müzikalite- Müzikal Dinamikler' ödülünü kazandı - Son Dakika


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