Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana'da Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana'da Konser Verdi

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana\'da Konser Verdi

Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana'da ünlü şef Terje Mikkelsen yönetiminde sahne aldı.

04.05.2025 00:41
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Usta müzisyenler ile genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana'da sanatseverlerle buluştu.

Beta Enerjinin destekleriyle kurulan 62 kişilik orkestra, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetiminde sahne aldı.

Yusuf Yalçın'ın başkemancı olduğu konserde soprano Esra Çetiner ve bariton Faik Mansuroğlu sahne aldı. Bu ikiliye anlatımlarıyla devlet tiyatroları sanatçısı Boğaçhan Sözmen eşlik etti.

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konserde, orkestra sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Orkestranın 1,5 saat süren konseri, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Müdürü Zeliha Dağsuyu, AA muhabirine, Beta Enerji Filarmoni Orkestrası'nı vakıf bünyesinde kurduklarını söyledi.

İlk konserlerini Ankara'da verdiklerini hatırlatan Dağsuyu, şunları kaydetti:

"Biz Adanalı bir aileyiz. Dolayısıyla kendi şehrimizde konser vermek bizi daha da heyecanlandırdı. Çok fazla katılım oldu. Sanatsever Adanalılar bizi yalnız bırakmadı. Çok mutlu olduk. Vakfımızın merkezinde gençler var. Ülkemizde birçok müzisyen yetişiyor. Bizim amacımız gençlerin yanında olmak ve onların ihtiyaçlarına destek olmak. İlerde gençlik orkestramız da kurulacak."

Konsere, Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabit Dağsuyu, ailesi ve sanatseverler katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana'da Konser Verdi - Son Dakika

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