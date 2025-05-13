Betül Kara, Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Betül Kara, Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu

Betül Kara, Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu

Söğütlü Ortaokulu öğrencisi Betül Kara, 'Small Montmartre of Bitola' yarışmasında birincilik kazandı.

13.05.2025 11:56
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Söğütlü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Betül Kara, "Artvin dağlarında Dürdane teyze" isimli tablosuyla "Small Montmartre of Bitola" adlı uluslararası çocuk resim yarışmasında birincilik ve altın palet ödülü kazandı.

Küçük yaşlarda başlayan resim tutkusunu zamanla geliştiren Kara, çalışmalarını Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi'nde Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut'un desteğiyle sürdürüyor.

Kara, katıldığı 6 uluslararası resim yarışmasından 4 dünya birinciliği, bir onur ödülü ile sergilemeye değer eser ödülü kazandı.

Son olarak fotoğraf sanatçısı Ahmet Bülent Tan'ın Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde çektiği yaşlı kadın fotoğrafını tuvale aktaran Kara, Kuzey Makedonya'da düzenlenen ve 80 ülkeden 8 bin eserin katıldığı "Small Montmartre of Bitola" isimli yarışmada birincilik kazanarak yeni bir başarıya imza attı.

"2 yaşında resim çizmeye başlamışım"

Betül Kara, AA muhabirine, en büyük hayalinin resim atölyesi açmak olduğunu söyledi.

Resim yeteneğini keşfeden ailesinin kendisini Bilim Sanat Merkezi'ne yönlendirdiğini dile getiren Kara, "2 yaşında resim çizmeye başlamışım ve bunu ailem keşfetmiş. Kalemi ilk tutuşumda doğru tutmuşum, bundan çok etkilenmişler. Bir de çizimlerim hep mantıklı olmuş, öylece karalama yapmak gibi resimler olmamış. Annem de bunun üzerine beni Bilim ve Sanat Merkezi'ne göndermeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Sulu boya tekniğiyle yaklaşık bir ayda tuvale aktardığı ve "Artvin dağlarında Dürdane teyze" ismini verdiği eserinin birincilik almasından mutluluk duyduğunu belirten Kara, yöre kültürünü yansıtan bir resim ile derece almasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Kara, resim yapmanın kendisini iyi hissettirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Resim çizmek belli noktalarda, belli ruh hallerine göre iyi geliyor. Bazen kötü geliyor, hiç sevmeyebiliyorum. Çünkü bazen çok sıkılıyorum, hiç çizmek istemiyorum. Bazen çok çizmek istiyorum, yeteneğimi hatırlıyorum, gururlu hissediyorum. Bu konu hakkında daha çok çalışma yapmalıyım diyorum."

Kara, resim alanında ilerlemek için Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim almak istediğini sözlerine ekledi.

"Yerelimizden hareket ediyoruz"

Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut ise bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Small Montmartre of Bitola" adlı resim yarışmasının dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Yarışmanın isminin Fransa'nın başkenti Paris'teki Montmartre tepesinden esinlenildiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Sanatçıların gelip oturduğu ve dünyanın bilinen sanat insanlarının buluştuğu tepe. Oraya atıfta bulunarak Kuzey Makedonya'nın küçük Paris'i adı altında böyle bir ismi var. Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri çünkü çocuklara çok değer veriyorlar. Onların eserlerini galerilerinde sergiliyorlar ve aynı zamanda ödül alan çalışmaları ve atölyeleri ülkelerine davet edip orada çeşitli seremonilerle sanat sunumları gerçekleştiriyorlar."

Atölye çalışmalarında öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi tanımaları için bölge insanına, doğasına ve tarihine uygun çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerine dikkati çeken Bulut, "Dünya çocukları hangi şartlarda resimler yapıyor, sanatın ne aşamasında, atölyeler neleri konu alıyor, bunlar mesleğim gereği ilgi alanım. Çocuklarla resim yaparken de yaşadığımız doğayı, tarihi, coğrafyayı tanımaları ve buradan yola çıkmaları benim için çok önemli bir kriter. Kendi yerelimizden hareket ediyoruz ve çocukların yaşadıkları doğayı, insanı, toprağı, taşı tanımalarını çok arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencisi Betül Kara'nın resim alanında akranlarından ileride olduğunu aktaran Bulut, "Betül konuşmadan ve yazıdan çok kendisini resimle ifade edebilen bir öğrencimiz. Ben okula geldiğimde masamın üzerinde Betül'ün çizimlerini görebilirim ya da çıkarken Betül tahtaya bana ait küçük notlar resimle bırakmış olabilir. Kendini resimle ifade eden bir dili var. Onunla birlikte çok güzel işler yapıyoruz." diye konuştu.

Sanatın iyileştirici gücü olduğuna inandığını ifade eden Bulut, anne ve babalara çocuklarını sanat faaliyetlerine yönlendirme önerisinde bulundu.

Resme konu olan fotoğrafı çeken Ahmet Bülent Tan da alınan başarılı sonuçtan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Son yıllarda insanlara yönelik fotoğraf çektiğini belirten Tan, "Böyle bir fotoğrafın dünya çapında bir derece alması beni çok mutlu etti, çok heyecanlandım. Ben fotoğraf yarışmalarına katılmıyorum ama öğrencimizin fotoğraftaki duyguyu görüp onu resmetmesi beni çok mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Betül Kara, Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu - Son Dakika

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