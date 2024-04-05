Bilecik'te 203 Yıllık Ramazan Topu Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te 203 Yıllık Ramazan Topu Geleneği Devam Ediyor

Bilecik'te Osmanlı döneminden kalma 203 yıllık ramazan topu geleneği, emekli Mehmet Gezer tarafından ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Gezer, bu işi 30 yıldır severek yapıyor ve eski bir geleneği yaşattığı için mutlu olduğunu belirtiyor.

05.04.2024 19:16  Güncelleme: 19:46
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30 yıldır Ramazan ayında her iftar vakti bu işi yapıyor

Bilecik'te 203 yıllık gelenek devam ediyor

Ramazan topu patlatıcısı Mehmet Gezer;

"Eski bir geleneği yaşattığım için mutluyum"

BİLECİK - Bilecik'te Osmanlı döneminden kalma 203 yıllık gelenek hala yaşatılırken, insanlar Ramazan ayı boyunca bu sesi duyuyor. Ramazan topu patlatıcısı Mehmet Gezer Bilecik'te 30 yıldır vatandaşların oruçlarını açmasına yardımcı oluyor.

1821 yılında Anadolu Hisarı'ndaki bir topun ateşlenmesiyle başlayan iftar topu geleneği, yüksek sesiyle insanların yeme içmeye kavuşma zamanını belirtirdi. Bilecik Belediyesi tarafından da 30 yıldır uygulanan ramazan topu geleneği, bu yıl da belediyeden emekli Mehmet Gezer tarafından ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor. Her akşam iftar öncesi ramazan topu için gerekli malzemeleriyle birlikte Bilecik'te Kırklar Tepesi'ne gelen Mehmet Gezer, ezanla birlikte düzeneğini kurduğu ses bombasını patlatıyor.

"Bu işi 30 yıldır severek yapıyorum"

Ramazan topunu Bilecik'te patlatacak kimse olmadığını vurgulayan Mehmet Gezer, bu işi 30 yıldır severek ve isteyerek yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Belediyeden emekli oldum. Ben bu işi 30 senedir severek yapıyorum. Allah ömür verirse ömrümün sonuna kadar bu işi yapmak istiyorum. Ramazan topu, ramazan ayının olmazsa olmazıdır, neşesinin kaynağıdır. Belediyede yönetimler, partiler, belediye başkanları değişir ama ben şu ana kadar değişmedim. Bu işi gönüllü olarak yapıyorum."

"Eski bir geleneği yaşattığım için mutluyum"

Yaklaşık bir buçuk asırlık bir geleneği sürdürdüğü için duyduğu mutluluğu ifade eden Gezer, "Her yıl ramazan ayı öncesinden belediyeden yetkililer benimle iletişime giriyor. Bilecik'te bu işi benden başka yapan yok. Ben de karşılığında bir ücret almadan gönüllü olarak yapıyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Allah herkesin orucunu kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te 203 Yıllık Ramazan Topu Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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