Bilecik'te Ahilik Haftası'nda hileli ayakkabıya 'pabuç dama atma' cezası - Son Dakika
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Bilecik'te Ahilik Haftası'nda hileli ayakkabıya 'pabuç dama atma' cezası

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Bilecik\'te Ahilik Haftası\'nda hileli ayakkabıya \'pabuç dama atma\' cezası
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Bilecik'te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında usta olmak isteyen kişinin yaptığı ayakkabılarda hile tespit edildi. Ahi heyeti hileli malzeme kullanıldığı gerekçesiyle şahsa ustalık vermeyip ceza olarak pabuçlarını dama attırdı.

Bilecik'te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında 'Usta' olmak için heyetin önüne çıkan kişinin yaptığı ayakkabılarda hile tespit edilmesi üzerine ceza olarak pabucunun dama atıldı.

Şeyh Edebali Külliyesi'nden düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiir okunması, mehter gösterisi, şet kuşanma töreninin ardından açılış konuşmasını yapan Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, Ahilik; birlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas aldığını söyledi. Gölcan, "Ahilik kültürü ve felsefesi toplumun yaşam parçasıdır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı ve hak hukuka riayet etme; saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir. Ahilik, İslam öncesi dönemden başlayarak gelişen Türk esnaflık geleneğinin İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra İslam'ın ahlak prensipleri ile birleşmesi neticesinde şekillenerek 13. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş olan bir esnaf teşkilatıdır. İslam'ın doğuşu ile başlayan Ahilik, o dönemde Anadolu'da fevkalade nüfuzlu ve yaygın bir tarikattı. Şeyh Edebali'nin itibarı büyük, müritleri pek fazlaydı. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ve inşasında büyük hizmetleri görülen Şeyh Mahmut Gazi, Ahi Şemseddin oğlu, Ahi İhsan ve sonra sadrazam olan Çandarlı Kara Halil Paşa hep ahilerdendi. Her dönemde Türk idarecileri yanında ozanlar, babalar, bilgeler, vezirler, lalalar, şeyhler eksik değillerdi. Şeyh Edebali bunlardan biridir. Şeyh Edebali Bilecik ilimizin sembolü olmuş, unutulmayacak, gelecek kuşaklara örnek olarak kalacaktır" dedi.

Ceza olarak pabucu dama atıldı

Konuşma sonrası devam eden programda ahi heyetine ustalığa geçmek için müracaat eden kişilerin yaptığı eşyalar getirildi. İlk olarak usta olmak isteyen kişinin yapıp pabuçlar heyet tarafından beğenilmedi. Ahi Baba hileli malzeme kullanıldığı gerekçesi ile şahsa ustalık vermezken, ceza olarak da pabuçları dama attırdı. Ardından terzi ustasının yaptığı malzemeler beğenilerek kendisine ustalık verildi. Şahsa temsili 'Şet Kuşatma' töreni gerçekleştirilirken esnaf olmaya aday yamak ve kalfaların usta ilişkisi işlendi. İşini ehli ile yapmayan yamak ve kalfaların pabuçları dama atılırken günümüzde kullanılan 'Pabucu dama atılmak' teriminin o günlerden bugünlere geldiği de anlatıldı.

Yılın ahisine ödül

Program, İl Kutlama Komitesi tarafından, Bilecik'in 'Yılın Ahisi' seçilen Osman Mizantaş, 'Yılın Kalfası' Muhammet Ensargül ve 'Yıkın Çırağı' seçilen İrem Yalçınkaya'ya çeşitli hediyeler verildi. Kutlamalar unutulmuş mesleklerle ilgili serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

Kaynak: İHA
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