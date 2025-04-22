Bilecik\'te çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), kente özgü çocuk oyunlarının oynandığı "Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği düzenlendi.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu'nda organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiir dinletisinin ardından öğrenciler, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" oyunlarını oynadı.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli, gazetecilere, oyunların kendilerince yürütülen bilimsel araştırma projesi sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

Proje kapsamında akademisyenlerce Bilecik'in köylerinde araştırmalar yapıldığını anlatan Zileli, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımızı ziyaret edip, onlarla röportajlar yaptık. Bu oyunlar, sokaklarda yaşlılarımızın çocukken oynadıkları oyunlar. Bu oyunları derledik ve raporlaştırdık. Dolayısıyla işin hem bilimsel hem de sosyal tarafı var. 40'tan fazla, kendine has isimleri olan oyun var. Çocuklar da oyunları beğendi. Burada önemli olan, bu oyunların sokaklarda çocuklar tarafından yeniden oynanması."

Çocuk Gelişimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki İrem Sude Seyyar da çocukların oyunları beğendiğini dile getirdi.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Seyyar, "Biz de bu oyunları bilmiyorduk. Böylece bizler de öğrenmiş olduk. Keyifli zaman geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan ve bu oyunları bizlere öğreten hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri 7 yaşlarındaki İzem Arslan ile Göktürk Yanık ise geleneksel oyunlarla tanışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Etkinliğe, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban ile diğer ilgililer katıldı.