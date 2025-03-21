Bilecik'te Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Nevruz Bayramı'nda bu sefer yumurtalar kırılmadı

Vali Aygöl: "Biz kırma taraftarı değiliz, yaşatma taraftarıyız"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan

"Bugün yeni bir başlangıcın coşkusunu hep birlikte paylaştığımız müstesna bir gün"

BİLECİK - Bilecik'te Nevruz Bayramı dolayısıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki coşkulu bir etkinlik düzenlendi. Törende protokol üyelerine boyalı yumurtaları dağıtılırken, yumurtaların tokuşturulacağı esnada Vali Aygöl, "Biz kırma taraftarı değiliz, yaşatma taraftarıyız" diyerek, elindeki yumurtayı bir üniversite öğrencisine hediye etti.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali Şefik Aygöl, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez katıldı.

"Bugün yeni bir başlangıcın coşkusunu hep birlikte paylaştığımız müstesna bir gün"

Açılış konuşması yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bugün, doğanın uyanışına tanıklık ettiğimiz, baharın müjdesini yürekten hissettiğimiz, yeni bir başlangıcın coşkusunu hep birlikte paylaştığımız müstesna bir gün. Nevruz Bayramı, sadece takvimlerde işaretlenen bir tarih değil, aynı zamanda binlerce yıllık köklü bir geleneğin, umudun, yenilenmenin ve birlikteliğin sembolüdür. Baharın gelişiyle birlikte Bilecik'in eşsiz doğası da yeniden canlanıyor. Toprak kokusuyla karışan çiçeklerin mis kokusu, içimizi ferahlatıyor, ruhumuza huzur veriyor. Söğüt'ün yeşil vadileri, Osmaneli'nin bereketli ovaları, Gölpazarı'nın şirin köyleri, baharın tüm güzelliklerini gözler önüne seriyor. Bu coşkulu atmosferde, Nevruz Bayramı'nın anlamı daha da derinleşiyor, coşkusu daha da artıyor. Nevruz, Farsça'da 'yeni gün' anlamına gelir ve Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada, farklı kültürler tarafından farklı ritüellerle kutlanır. Ancak özünde, doğanın yeniden doğuşunu, kışın ardından gelen baharın coşkusunu ve umudu simgeler. Nevruz, sadece bir bayram değil, aynı zamanda evrensel bir mesajdır. Doğanın döngüsüne saygı duymayı, umudu canlı tutmayı, birlik ve beraberliğin önemini vurgular. Farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek kutladığı bu bayram, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirir. Nevruz Bayramı, sadece geçmişi yad etmek değil, aynı zamanda geleceğe umutla bakmaktır. Bilecik'in tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak, doğal güzelliklerini yaşatarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak en büyük dileğimizdir" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının devamında protokol üyelerine boyalı yumurtalı tokuşturmak üzere dağıtıldı. Bu esnada Vai Aygöl, ""Biz kırma taraftarı değiliz, yaşatma taraftarıyız" diyerek, elindeki yumurtayı bir üniversite öğrencisine hediye etti.

Program, nevruz ateşinin yakılması ve öğrencilerin üzerinden atlaması, ok atışı, yumurta boyama ve protokol üyelerinin halat çekme yarışması ile hazırlanan stantların gezilmesiyle sona erdi.