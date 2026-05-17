Bilecik'te Özel Gereksinimli Bireylere Festival

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER) "Bilecik biriz" temasıyla özel gereksinimli bireylere yönelik festival düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlik kapsamında, motosiklet kullanmayı hayal eden özel gereksinimli bireyler, Bilecik Motosikletliler Derneği üyelerinin motosikletlerine binerek tur attı.

Kurulan kortta pickleball oynayan özel gereksinimli bireyler, anne ve babalarıyla uçurtma uçurdu.

Dernek tarafından hazırlanan parkurda, görme ve bedensel engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları engeller uygulamalı olarak gösterildi.

Down sendromlu Furkan Berat Yılmaz'ın "Zeybek" oynaması katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Dernek Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve haftayı festivalle taçlandırmak istediklerini söyledi.

Farkındalık parkurunun yanı sıra pickleball turnuvası ve uçurtma şenliği gibi birçok sportif faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Geçim, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli bireylerimizin eve kapanması çok doğru değil. Dışarı çıkmaları ve sosyal hayatın içine karışmaları gerekiyor. Bunları derneğimiz bünyesinde bu tür faaliyetler yaparak, ailelerimizi ve bireylerimizi dışarı çıkarıyoruz. Hem birlikte kaynaşıyoruz hem de birlikte eğleniyoruz. Amacımız, sosyalleşmeleri ve kaynaşmaları. Toplum da bu şekilde daha kolay kabul ediyor."

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.