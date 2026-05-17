Bilecik'te Özel Gereksinimli Bireylere Festival - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Özel Gereksinimli Bireylere Festival

17.05.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİEYDER, özel gereksinimli bireyler için festival düzenledi, motosiklet turu ve aktivitelerle desteklendi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğince (BİEYDER) "Bilecik biriz" temasıyla özel gereksinimli bireylere yönelik festival düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlik kapsamında, motosiklet kullanmayı hayal eden özel gereksinimli bireyler, Bilecik Motosikletliler Derneği üyelerinin motosikletlerine binerek tur attı.

Kurulan kortta pickleball oynayan özel gereksinimli bireyler, anne ve babalarıyla uçurtma uçurdu.

Dernek tarafından hazırlanan parkurda, görme ve bedensel engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları engeller uygulamalı olarak gösterildi.

Down sendromlu Furkan Berat Yılmaz'ın "Zeybek" oynaması katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Dernek Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve haftayı festivalle taçlandırmak istediklerini söyledi.

Farkındalık parkurunun yanı sıra pickleball turnuvası ve uçurtma şenliği gibi birçok sportif faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Geçim, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli bireylerimizin eve kapanması çok doğru değil. Dışarı çıkmaları ve sosyal hayatın içine karışmaları gerekiyor. Bunları derneğimiz bünyesinde bu tür faaliyetler yaparak, ailelerimizi ve bireylerimizi dışarı çıkarıyoruz. Hem birlikte kaynaşıyoruz hem de birlikte eğleniyoruz. Amacımız, sosyalleşmeleri ve kaynaşmaları. Toplum da bu şekilde daha kolay kabul ediyor."

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sivil Toplum, Engelliler, Festival, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Özel Gereksinimli Bireylere Festival - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:23:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Özel Gereksinimli Bireylere Festival - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.