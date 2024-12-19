Bilecik'te Tarihi ve Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bilecik'te Tarihi ve Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Bilecik\'te Tarihi ve Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Bilecik Valiliği ve BŞEÜ işbirliğiyle açılan sergi, tarihi değerleri ve öğrencilerin eserlerini sergiliyor.

19.12.2024 15:48
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Bilecik Valiliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) işbirliğiyle oluşturulan "Bilecik İli Tarihi ve Kültürel Mirası" sergisi açıldı.

Valilik binasındaki serginin açılışı Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammet Büyük tarafından gerçekleştirildi.

Vali Aygöl ile beraberindekiler, daha sonra tuval üzerine resmedilen eserleri hazırlayan Resim Bölümü öğrencilerine başarı belgelerini verdi.

Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılması ile öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin sergilenmesinin amaçlandığı etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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