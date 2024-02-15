Bingöl'de 3 gün sürecek olan fotoğrafçılar maratonu başladı
BİNGÖL - Bingöl Valiliğinin koordinesiyle düzenlenen fotoğrafçılar maratonu etkinliği başladı. Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 300'ün üzerinde fotoğrafçı, Bingöl'ün doğal güzelliklerini 3 gün boyunca görüntüleyecek.
Bingöl Valiliği koordinesinde Bingöl Belediyesi, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneğinin destekleriyle, fotoğrafçılar maratonu etkinliği başladı. 3 gün sürecek olan yarışmaya, ülkenin çeşitli illerinden 300'ün üzerinde fotoğrafçı şuana kadar katılım sağladı. 3 gün boyunca Bingöl'ün doğal güzelliklerinin görüntüleyecek olan fotoğrafçılar, araçlarla kent merkezi ve ilçelere götürülecek.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne gelerek fotoğrafçılarla sohbet eden ve daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, "4 gün boyunca burada Bingöl'ün güzelliklerini yaşayın. Bingöl'ü güzel bir şekilde fotoğraflayın. Bingöl'ün dünyada ve Türkiye'deki maalesef negatifin algısının sizlerin sayesinde pozitife dönüşeceğine inanıyorum. Düşündüğümden çok daha iyi Bingöl gördüm. Siz de bu 4 gün boyunca Bingöl'ün insanı sıcaklığını, tabiatın doğallığını resimleyecek, onları dünya ile paylaşacaksınız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu 4'üncü, 5'inci kez yapacağız. Tabii üzüntümüz, bu tarihlerde kar bekliyorduk. Bingöl kış aylarında karla güzel maalesef karımız yok. İnşallah 3-4 gün içinde karda yağar o anları da resimlersiniz" dedi.
Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, "Fotoğrafçılar ülkenin her tarafında ilkbahara, sonbahara dair çalışmalar yapabilirler ama kış biraz istisna bir mevsimdir. Fotoğrafçıları heyecanlandıran bir tarafı var kış aylarının. Burada doğal yaşamın, yaban hayatının, karla kaplı manzaraların fazla olmasından dolayı fotoğrafçılar burayı yoğun olarak tercih ediyor. Bingöl'ümüzün tanıtımı için oldukça önemli. Gelen fotoğrafçılar aynı zamanda bizler için kültür elçisidir" şeklinde konuştu.
İstanbul'dan gelen doğa fotoğrafçısı Fatma Çınar ise "İstanbul'dan geliyorum. İnşallah güzel bir maraton olacak. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.
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