Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika
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Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Bingöl\'de kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı
03.06.2026 13:59  Güncelleme: 14:03
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde dezavantajlı kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bingöl'de kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde dezavantajlı kadınların yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, görücüye çıktı. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde ürünler vatandaşların beğenisine sunulurken katılımcılar stantları dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi serginin büyük bir özverinin ürünü olduğunu ifade ederek, "2025-2026 eğitim öğretim yılında kursiyerlerimizin ve usta öğreticilerimizin hazırlamış olduğu yıl sonu sergisindeyiz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'müz tarafından hazırlanan güzel bir sergi oldu. Yıl boyunca büyük bir özveri ve emekle hazırlanan bu çalışmalarda emeği geçen usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve Halk Eğitim Merkezi yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Serginin açılışına, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Halk Eğitim Müdürü Nihat Bengiz, Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Boncuk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika

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