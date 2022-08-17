Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı - Son Dakika
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Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı

17.08.2022 14:38
Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı

Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı Bingöl'de Genç ilçesi girişinde bulunan ve tahminlere 7'nci yüzyıla ait olduğunu düşünülen Sebeterias Kalesinin gün yüzüne çıkartılması için sondaj kazısı başlatıldı.

Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı

BİNGÖL - Bingöl'de Genç ilçesi girişinde bulunan ve tahminlere 7'nci yüzyıla ait olduğunu düşünülen Sebeterias Kalesinin gün yüzüne çıkartılması için sondaj kazısı başlatıldı.

Elazığ Müze Müdürlüğü Başkanlığında Bingöl İl Kültür ve Turizm ile Genç Belediyesinin de destekleriyle, Genç ilçesi Murat nehri yanında bulunan Sebeterias Kalesinde sondaj kazısı başladı. 7'nci yüzyılda Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinde başlatılan sondaj kazısında elde edilecek verilere göre, ilgili kurumlar yol haritası çizecek ve çalışmalar da ana kazıya geçilecek.

Sondaj kazı çalışmalarını inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, "Bingöl'de 100 tescilli taşınmaz eserimiz mevcut. Ancak bugüne kadar bir kazı dışında çok büyük arkeolojik kazılarımız yapılmadı. Burada başlattığımız çalışma da bir kazı yapılması için gerekli ön çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmayı Elazığ Müzesi, üniversite, müdürlüğümüz ve Genç Belediyesinin katkılarıyla hazırladık. Müzemizin arkeologları bir süre burada bir çalışma yapıp gerekli verileri toplayacaklar. Bir kazı yapılması için gerekli ortam ve veriler mevcut olursa ana kazımıza inşallah başlayacağız" dedi.

Kalenin turizme kazandırılmasının önemli olacağını belirten Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ise "Bingöl sınırları içerisinde ilçemiz hemen girişinde bulunan Sebeterias Kalesi'nde ilk defa kazı çalışmaları Elazığ Müze Müdürlüğü denetimde Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde kazı çalışmaları başlamıştır. Bizim için çok önemli olan bu kalenin gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılması, ilçemize ciddi bir değer katacaktır. İlçemize ve ilimize kazı çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Bingöl, Elazığ, Genç, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Urartu dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesinin sondaj kazısı başladı - Son Dakika
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