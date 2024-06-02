Bir Tasarım Masalı: Sosyal Farkındalık Temalı Defile - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bir Tasarım Masalı: Sosyal Farkındalık Temalı Defile

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü mezunlarının düzenlediği 'Bir Tasarım Masalı' defilesi büyük ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği elbise tasarımları, deprem, çocuk gelinlikleri, hayvanlara yönelik şiddet gibi toplumsal meselelere dikkat çekti. Defilede yer alan 65 farklı tasarım, her birinin arkasında yatan hikaye ve felsefi yaklaşımıyla izleyicileri etkiledi. Türk bayrağı motifli elbiseyi giyen manken Ezgi Çeri, bu deneyimi büyük bir onur olarak nitelendirdi.

02.06.2024 23:24
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"Bir tasarım masalı" izleyenleri mest etti

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan öğrencilerin "Bir Tasarım Masalı" defilesi ilgiyle izlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen defilede, öğrencilerin sergilediği elbise tasarımları bir çok sosyal farkındalık konuları ve mesajlarıyla dikkat çekti. Deprem, çocuk gelinlikleri, hayvanlara yönelik şiddet gibi çeşitli toplumsal meselelere odaklanan öğrenciler, tasarımlarında bu ve daha benzeri bir çok temayı işledi.

Defilenin Küratörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, öğrencilerin 65 farklı tasarımını sergilemenin yanı sıra her bir tasarımın arkasında yatan hikayeyi ve felsefi yaklaşımı olduğunu belirterek, "Etkinlikte 13 tasarımcı, 23 manken ve diğer ekip üyeleriyle birlikte toplamda 60 kişi yer aldı. Defileyi izleyenlerin olumlu tepkileri ve ilgilileri bizi mutlu etti. " dedi. Defilede mankenlik yapan Ezgi Çeri ise Türk bayrağı motifli elbiseyi giydiği için gururlu olduğunu dile getirerek, "Bu elbise benim için çok anlamlı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu arkadaşlarımın tasarımlarını sergilemek benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bir Tasarım Masalı: Sosyal Farkındalık Temalı Defile - Son Dakika

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