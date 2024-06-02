Bir Tasarım Masalı: Sosyal Farkındalık Temalı Defile

Kültür Sanat

"Bir tasarım masalı" izleyenleri mest etti

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan öğrencilerin "Bir Tasarım Masalı" defilesi ilgiyle izlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen defilede, öğrencilerin sergilediği elbise tasarımları bir çok sosyal farkındalık konuları ve mesajlarıyla dikkat çekti. Deprem, çocuk gelinlikleri, hayvanlara yönelik şiddet gibi çeşitli toplumsal meselelere odaklanan öğrenciler, tasarımlarında bu ve daha benzeri bir çok temayı işledi.

Defilenin Küratörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kırkıncıoğlu, öğrencilerin 65 farklı tasarımını sergilemenin yanı sıra her bir tasarımın arkasında yatan hikayeyi ve felsefi yaklaşımı olduğunu belirterek, "Etkinlikte 13 tasarımcı, 23 manken ve diğer ekip üyeleriyle birlikte toplamda 60 kişi yer aldı. Defileyi izleyenlerin olumlu tepkileri ve ilgilileri bizi mutlu etti. " dedi. Defilede mankenlik yapan Ezgi Çeri ise Türk bayrağı motifli elbiseyi giydiği için gururlu olduğunu dile getirerek, "Bu elbise benim için çok anlamlı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu arkadaşlarımın tasarımlarını sergilemek benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.