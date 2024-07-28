Kültür Sanat

Bisiklet tutkunları Klaus Schmidt için pedal çevirdi

ŞANLIURFA - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in ölümünün 10. yıl dönümü anısına düzenlenen özel bisiklet etkinliği büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa'da bu yıl 5'incisi düzenlenen anma etkinliği kapsamında bisiklet tutkunları Alman Arkeloğ Prof. Dr. Klaus Schmidt'in yaşadığı evde bir araya geldikten sonra "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği ile yola koyuldu. Kent merkezinde yola çıkan 100 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaştı. Bisiklet tutkunları Göbeklitepe ören yerini gezme imkanı buldu. Etkinliğe öncülük eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, "Biz bu etkinliği her sene daha kapsamlı ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Çünkü Göbeklitepe bizim dünyaya açılan yüzümüz ve bunu bize kazandıran Klaus Schmidt'i her zaman rahmetle anıyoruz ve ismini de anmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da, Prof. Dr. Schmidt'in Göbeklitepe başta olmak üzere insanlık tarihine yaptığı katkılar vurgu yaptı. Prof. Dr. Klaus Schmidt'in bilim dünyasında bıraktığı derin izlerin ve Şanlıurfa'daki etkisinin hatırlatıldığı etkinlik, katılımcılardan büyük takdir topladı.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.