Bitlis Ahlat\'ta UNESCO listesindeki taş işçiliği için çalıştay düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedilen "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği"nin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği Çalıştayı" düzenlendi. Ahlat Öğretmenevinde gerçekleşen çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzmanı Ahmet Tan tarafından çalıştay raporu sunuldu.

Ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bir şehir sadece sokak ve cadde değil, elbette tarihten gelen binalarıyla yansıyan kültürüyle vardır. İşte bu çerçevede baktığımızda kadim şehrimiz Bitlis ve Kubbet'ül İslam şehrimiz Ahlat gerçekten geleneksel taş işçiliğinin, taş ustalığının zirve yaptığı bir noktada yer alıyor. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli akademisyenlerimiz ve emeği geçenlere 2022 yılı itibariyle Ahlat taş işçiliğinin tescillemiş durumda UNESCO marifetiyle. Gerçekten kümbetlerinden tutun köprülerine, mezar taşlarına kadar Ahlat muhteşem bir tarihi sanat eserlerinin birlikte bulunduğu bir ilçemiz. Bu çerçevede kıymeti elbette her zaman biliniyordu ama geldiğimiz dönemde artık bu hususlar çok daha ön plana çıktı" dedi.

Taş işçiliğine ve taş ustalığına değer verdiklerini ve gelecek nesillere aktarılması için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Vali Karakaya, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz aylarda örneğin Bitlis'teki taş işçiliği, taş ustalığıyla ilgili bir belgesel çekimini İstanbul Ticaret Üniversitesiyle birlikte gerçekleştirdik ve İstanbul'da AKM'de bunun yayınlanmasını sağladık. Bitlis'in, Ahlat'ın taş işçiliği sadece kendi sınırlarıyla da kalmamış. Sivas Divriği'deki, Erzincan'daki, Tercan'daki tarihi yapılarda da Bitlisli, Ahlatlı ustaların eserlerini görüyoruz. Elbette taş işçiliği meşakkatli bir iş. Taş ocağından taşı çıkarmaktan tutun o taşın sanatsal değeri olacak şekilde işlenmesi, gelecek nesillere aktarılması oldukça kıymetli bir iş. Zaten bir ülkenin, bir şehrin kültürünü, kültürel zenginliğini yaşatmak için yapılan en güzel işlerden birisi o şehrin mimarisine dokunmaktır. Çünkü yüzlerce yıl, bazen bin yılı aşan sürelerde bu taş işçiliğiyle, taş ustalığıyla gerçekleştirilen eserler gelecek nesillere aktarılabiliyor. Bu çerçevede bizim koruma gibi bir görevimiz var. Hem kamu hem özel sektör hem vatandaş nezdinde bu eserleri gelecek nesillere aktarmak için bu bilinç içerisinde olmamız lazım."

Bitlis'in Türkiye'de en fazla tescilli esere sahip illerden biri olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bunların korunması, mümkünse restorasyonu çok kıymetli. Anıt eserlerin restorasyonu noktasında Bitlis genelinde oldukça mesafe kat etmiş durumdayız. Bu bölge aslında taşın artık bir sanat eserine dönüştüğü çok kıymetli bir bölge. Bizim de bu taş işçiliğini geliştirmemiz, bir meslek olarak gelecek nesillere aktarmamız için mutlaka yapılacak çalışmalar var. Az önce de bahsettiğim gibi hem tarihi mekanların restorasyonları hem de yeni yapılacak binaların mümkün olduğunca bu taş işçiliğinin de kullanılarak yapılması gerekir. Yani mimarlarımız elbette bu konuları bizlerden daha iyi bilirler ama bazen bir binaya öyle bir dokunuş yaparsınız ki evet moderndir, işte güncel ihtiyacı karşılar ama o yörenin de izlerini taşır ve gençlerimize, gelecek nesillere o mirası yansıtır. Bu çerçevede ben bu çalıştayda emeği geçen üniversitemize, kaymakamlığımıza, belediyemize kıymetli akademisyen ve elbette değerli taş ustalarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra çalıştay karşılıklı görüş alışverişleriyle devam etti.

Çalıştaya Bitlis Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, kurum amirleri, taş ustaları ve el sanatkarları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.