Blaundos Antik Kenti'nde Yeni Buluntular

20.08.2025 11:27
Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde kazılarda fırın, zeytin ve metal işliği kalıntılarına ulaşıldı.

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında fırın, zeytin ve metal işliği kalıntılarına ulaşıldı.

Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nde 2018'de başlatılan kazılar, bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ana cadde üzerinde yoğunlaştırıldı.

Üç tarafı Ulubey Kanyonu ile çevrili olduğu için doğal bir kale görünümü taşıyan antik kente gelen ziyaretçileri, ana girişe 500 metre mesafedeki Roma dönemine ait 9 su kemeri ile 2 bin yıllık anıtsal mezar karşılıyor.

Tarım ve bereketin sembolü tanrıça Demeter'e adanmış 2 bin yıllık tapınak, ana cadde üzerindeki kalıntılar ve şehrin en uç kısmında İngiltere'deki Stonehenge'i andıran 3 taş yapı da antik kentin en çok ilgi gören alanları arasında yer alıyor.

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine haziran ayında başlayan kazıların hızla sürdüğünü söyledi.

Söyler, ana caddedeki çalışmalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 iş yeri kalıntısına ulaşıldığını belirtti.

Ana caddenin kentin kalbi niteliğinde olduğunu vurgulayan Söyler, kentin geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınmasıyla birlikte bu bölgede yoğun bir kazı programı başlatıldığını aktardı.

Fırın, zeytin ve metal işliği izleri

Roma döneminde inşa edilen ana caddenin Bizans döneminde de kullanıldığını ifade eden Söyler, "Blaundos Antik Kenti için milattan sonra 1. yüzyılın imar faaliyetlerinin en güçlü dönem olduğunu diyebiliriz. Anıtsal yapıların o dönemde tarihlenmesi bunu gösteriyor. Bizans döneminde kent nüfusunun azalması, depremler ve mimarideki değişikliklerle birlikte cadde ikiye bölmüş, küçültmüş. Bir kısmını işlik ve dükkan diyebileceğimiz yapılarla şekillendirmiş." dedi.

Bu yılki kazılarda yeni arkeolojik bulgulara ulaşıldığını belirten Söyler, şunları kaydetti:

"Bu seneki kazı çalışmalarında şu ana kadar 3 tane 'işlik' diyebileceğimiz yapılarla karşılaştık. Bir tanesinde fırın, demir cürufu, ahşap ve mermer eritilme işlemlerinin yapıldığı arkeolojik bulgularımız var. Birinde zeytin işliği diyebileceğimiz veya bölgede haşhaş, susam gibi ürünlerin işlendiği bir dükkan yapısını biliyoruz. Tabi ki kazı çalışmaları devam ettikçe daha net bilgiler elimize geçmiş olacak."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Zeytin, Emlak, Son Dakika

10:09
