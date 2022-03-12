Bodrum'da "Acı Ot Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da "Acı Ot Festivali" düzenlendi

12.03.2022 17:29
Bodrum'da "Acı Ot Festivali" düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali"nde, bölgede yetişen çeşitli otların yanı sıra organik ürünler satışa sunuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali"nde, bölgede yetişen çeşitli otların yanı sıra organik ürünler satışa sunuldu.

Bodrum Belediyesi ile Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin destekleriyle Ortakent Yahşi Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, çok sayıda kişi katıldı.

Etkinliğe katılanlar, araç trafiğine kapatılan yolda açılan onlarca standı gezdi. Stantlarda Bodrum'da yetişen çeşitli otların yanı sıra organik ürünler satıldı.

Meydana kurulan sahnede ise canlı müzik dinletisi yapıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, yaptığı konuşmada, Bodrum'da her hafta farklı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bundan çok mutlu olduklarını belirten Bayar, Türkiye'nin her bir köşesinin gastronomi anlamında birbiriyle yarıştığını ifade etti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras da "acı ot"un Bodrum kültürü için önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Acı ot farklı yörelerde de olabilir ama bu yiyeceğin sunum biçimi ve ona verilen önem Bodrum'da farklı. Her zaman bu festival merakla bekleniyor ve büyük ilgi görüyor." dedi.

Aras, konuşmaların ardından barışı simgeleyen beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı.

Festival etkinlikleri yarın sona erecek.

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Ortakent Yahşi, Mavi Bayrak, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da 'Acı Ot Festivali' düzenlendi - Son Dakika


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