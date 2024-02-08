Bodrum'da Bisikletli Piyano Dinletisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bodrum'da Bisikletli Piyano Dinletisi

Bodrum\'da Bisikletli Piyano Dinletisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Zafer Mat, özel olarak tasarlanmış 3 tekerlekli bisiklet üzerine monte ettiği piyanosuyla yerli ve yabancı turistlere piyano dinletisi sunuyor. Mat, hiçbir eğitim almadan duyguları ve ritim bilgisiyle 17 yıl önce arkadaşlarının hediye ettiği piyanoyla çalmayı öğrendiğini belirtiyor. Amacı ise sanatı çocuklara ve gençlere aşılamak.

08.02.2024 10:54  Güncelleme: 11:17
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Zafer Mat (72), özel olarak tasarlanmış 3 tekerlekli bisiklet üzerine monte edilmiş piyanosuyla yerli ve yabancı turistlere piyano dinletisi sunuyor. Hiçbir eğitim almadan duyguları ve ritim bilgisiyle 17 yıl önce arkadaşlarının hediye ettiği piyanoyla çalmayı öğrendiğini belirten Mat, amacının sanatı çocuklara ve gençlere aşılamak olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Zafer Mat'ın çocuk yaşlarda mandolin çalmayla başlayan müzik ilgisi, 17 yıl önce arkadaşlarının hediye ettiği piyanoyla sürdü. Uzun yıllar Çorlu'da bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan piyanoyu çalan Mat, 3 yıl önce yerleştiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde başta Kent Meydanı olmak üzere yarımadanın birçok noktasına bisikletli piyanosu ile ulaşarak yerli ve yabancı turistlere piyano dinletisi sunuyor.

'DOĞAL SEZGİLERİMLE HAREKET ETTİM'

Piyanoyu duygularıyla ve gitardaki teorik bilgileriyle çalmaya başladığını söyleyen Zafer Mat, "Piyano benim küçük yaşlarda ilgimi çeken bir enstrümandı. Parasal imkanlarım yeterli değildi. 55 yaşında piyano sahibi olabildim. Çorlu'da 3 arkadaşımın para toplayarak, bana piyano hediye etti. Herhangi bir rehberim, öğretmenim yoktu. 30 yıl kadar gitar çalmıştım; oradaki teorik bilgilerimi piyanoya aktarmaya çalıştım. Yoğun çalışma içerisine girdim. Doğal sezgilerimle ve duygularımla hareket ettim ve piyano çalmayı buraya kadar getirdim. Daha da yukarı çıkarmak adına gün boyu çalışıyorum" dedi.

'DEMİRCİ BİR ARKADAŞTAN DESTEK ALDIM'

Piyanonun özel bir enstrüman olduğunu ve çalabilmenin yoğun emek gerektirdiğini belirten Mat, "Uzun yıllar Çorlu'da bulunan bir alışveriş merkezinde piyano dinletisi yaptım. Ziyaretçiler tarafından çok sevildi. Piyanonun farkındalığını arttırmak için çocuklarla beraber çalmaya başladım. Çocuklara tek parmaklarıyla minik şarkılar çaldırdım. Çok hoşlarına gitti ve giderek daha büyük ilgi görmeye başladı. Uzun süre Çorlu'da kaldıktan sonra bunu başka şehirlerde yapma gibi bir düşünce oluştu. Piyanonu dış basında bisiklete bindirilerek çalındığını gördüm. Çok hoşuma gitti ve Çorlu'da demirci bir arkadaştan bunu konuda destek aldım. Taşıyıcı oluşturdum, bu ilgiyi daha da arttırdı. Bodrum'da meydanda ve kentin çeşitli noktalarında bisiklet üzerine seyyar kurduğum sistem ile çalmaya başladım. Bu yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekti" diye konuştu.

'O AN BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ'

Bodrum'da beklediğinin ötesinde yoğun bir ilgi gördüğünü aktaran Mat, yaşadığı bir anısını da şöyle anlattı:

"Bodrum meydanda piyona çaldığım sırada İrlanda doğumlu bir Türk kızı yanıma gelip, 'Size sarılmak istiyorum' dedi. 'Neden' diye sordum. Bana, 'Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil ediyor olmanız, beni çok gururlandırdı ve bu nedenle mutlu etti' diye cevap verdi ve sarıldı. O an benim için çok değerliydi."

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası Bodrum'a gelen depremzedelere piyano çalarak moral verdiğini anlatan Mat, "Onlarla şarkılar, türküler söyledik, birlikte ağladık. Kendilerine, çok iyi geldiğimi söylediler. Amaçlarımdan biri de bu sanatı çocuklara ve gençlere aşılamak, güzel bir rol model olabilmekti. Toplumu ve bireyleri, daha yukarı çıkaran iki dal var; bunlar, bilim ve sanattır. Bu konuda o sorumluluğu hisseden herkesin hayata bu katkıyı vermeyi gerekir. Yaşama dair doğru duruşları edinmek ve edindirmenin en önemli yolu, sanattır."

Kaynak: DHA

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