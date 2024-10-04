Bodrum'da 'Gelin Takımı'nın Avrupa Prömiyeri

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda "Gelin Takımı" filminin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin desteği, DenizBank'ın ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) ev sahipliğinde düzenlenen hafta çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Etkinlikler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile ünlü oyuncular, yapımcılar, yönetmenlerin de aralarında olduğu çok sayıda katılımcı, öğle saatlerinde feribotla Bodrum Cruise Port Limanı'ndan ayrılarak İstanköy Adası'na ulaştı.

İstanköy'de belediye yetkililerince çiçeklerle karşılanan grup, daha sonra bölgedeki bir restoranda düzenlenen kokteyle katıldı.

Çeşitli ödül ve plaketlerin verildiği etkinlikte bir konuşma yapan Birol Güven, İstanköy'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, bu tür etkinlikleri önemsediklerini, Sinema Genel Müdürlüğü olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Daha sonra trenle adayı gezen gruptakiler serbest zamanın ardından akşam Orfeas Açık Hava Sineması'nda oyuncu, senarist ve yönetmenin de yer aldığı "Gelin Takımı" filminin Avrupa prömiyerine katıldı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği (BSKD) Başkanı Cenk Sezgin, buradaki konuşmasında, İstanköy'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kültür ve sporun ülkeleri birleştirdiği gibi bizde iki ülkenin insanlarını bütün içtenliğimizle, elimizden geldiğince bu kanallardan geliştirmeye ve canlı tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çeşitli konuşmalar ve plaket takdimlerinin yapıldığı geceye katılanlar ilk kez gösterilen ve 18 Ekim'de vizyona girmesi planlanan filmde keyifli dakikalar yaşadı.

Bölge halkı filmin başrol oyuncularından Seda Bakan ile fotoğraf da çektirdi.