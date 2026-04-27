Bodrum'da perde "Cambazın cenazesi" ile kapanıyor
Bodrum'da perde "Cambazın cenazesi" ile kapanıyor

27.04.2026 17:41  Güncelleme: 17:43
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonu "Cambazın cenazesi" oyunu ile kapatırken, bugüne kadar 29 gösterimle 4 bin seyirciye ulaştı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sanatla dolu bir sezonu güçlü bir finalle noktaladı. Yıl boyunca farklı türlerde birçok yapımı sahneleyen tiyatro, sezonun kapanışını "Cambazın cenazesi" adlı oyunla gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı. Şehir tiyatrosu, sezon başından bugüne kadar gerçekleştirdiği 29 gösterimle yaklaşık 4 bin seyirciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Yerel tiyatronun gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen ortak projeler kapsamında, sezon boyunca 13 farklı oyun 21 gösterimle sahnelenerek toplam bin 842 seyirciye ulaştı. Ayrıca sahne kiralama programı çerçevesinde 57 farklı oyun, Bodrum belediyesi şehir tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

