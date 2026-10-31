Bodrum'da yerel üretim kültürünü yaşatmak için ilk Bozum Şenliği Müskebi'de yapıldı

Bodrum'da yerel üretim kültürünü yaşatmak için ilk Bozum Şenliği Müskebi'de yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerel üretim kültürünü yaşatmak için ilk kez Bozum Şenliği düzenlendi. Müskebi Mahallesi'ndeki şenlikte tohum saklama, ekşi maya ve sabun yapımı atölyeleriyle geleneksel üretim yöntemleri deneyimlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerel üretimi desteklemek ve yerel üretim kültürünü yaşatmak amacıyla "Bozum Şenliği" düzenlendi.
Bodrum Tohum Derneği, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Slow Food Bodrum Yaveş Gari Birliği tarafından düzenlenen etkinlik, Müskebi Mahallesi'ndeki pazar yerinde gerçekleştirildi.
"Yerel Lezzet, paylaşılan gelecek" sloganıyla ilki düzenlenen şenlikte, Bodrum'un yerel üretim kültüründe kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgiler ve tecrübeler ziyaretçilerle paylaşıldı.
Sebzelerden tohum elde etme ve saklama eğitiminin yanı sıra ekşi maya, Bodrum usulü çekişte zeytin kurma, zeytinyağlı sabun yapımı ve bitki artıklarından gübre yapımı atölyelerinde katılımcılar geleneksel bazı üretim yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.
Etkinlikte ayrıca Bodrum'un eski fotoğraflarının sergisi, yazar-okur buluşması ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.
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